第12次全國童軍大露營在台南　黃偉哲歡迎國內外8千童軍7月齊聚走馬瀨

▲第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場舉行，將吸引國內外超過8000名童軍參加，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥及各界代表共同啟動活動序幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第12次全國童軍大露營將於7月10日至16日在台南走馬瀨農場舉行，將吸引國內外超過8000名童軍參加，中華民國童軍總會及台南市府24日舉行記者會，市長黃偉哲、童軍總會秘書長蘇德祥及各界代表共同啟動活動序幕，歡迎大家作伙到台南，「童心協力、懷抱國際、邁向永續」。

黃偉哲市長表示，繼2006年，原台南縣協助舉辦第9次童軍大露營後，適逢台南400、時隔18年再次迎來盛事，這也是升格為直轄市後首次辦理；市府於去年接獲全國童軍總會之邀鼎力支持，全力籌辦營地建設工作，熱烈歡迎來自各地的童軍夥伴，今年7月把台南當做是第二個家，充分體驗台南的人情、文化及自然美景。

童軍總會秘書長蘇德祥表示，本次大露營的亮點之一是童軍創辦人貝登堡男爵的後代大衛・貝登堡將首次來台，將與現場童軍們參與活動，共同見證台南400歷史性時刻。此外，本次還特別與台南市政府合作規劃「智者樂水、仁者樂山、勇者樂人」3大面向共10條城市探索路線，讓參與者深入體驗台南的文化教育氣息。

教育局局長鄭新輝指出，全國童軍大露營於2018年辦理後，受到COVID-19疫情影響一直停辦迄今，感謝復辦後選擇台南，別具意義。本次大露營設計10大主題活動模組，包括「地球發展村」、「生命教育中心」、「領導力發展中心」、「探索教育中心」、「童軍魔法學院」、「科技城」、「宗教村」、「四海文化村」、「特別活動中心」及「參觀旅行中心」。透過辦理童軍教育活動，最能實踐德智體群美及利他精神，希望本次大露營能將台南在地豐富文化與歷史分享給來自各地的參與者，深化對台南的認識與體會。

教育局說明，7月10日至16日長達7日的活動內容，將涵蓋戶外技能、團隊合作與領導力訓練，也將引入數位科技、永續發展、生命體驗與多元文化等，培養台灣的童軍成為世界的公民。