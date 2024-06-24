正統鹿耳門聖母廟全台唯一「武陣銅雕園區」啟用　黃偉哲感謝付出

▲正統鹿耳門聖母廟「武陣銅雕園區」，23日園區啟用儀式，台南市長黃偉哲與聖母廟第13屆主委王增榮，以及立委陳亭妃、林俊憲，和市議員蔡麗菁、黃麗招等各界嘉賓一同為園區揭幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

正統鹿耳門聖母廟為了永續保存武陣文化及發揚土城香精神，並讓各地遊客能近距離欣賞武陣人物，藉此宣傳台灣特色，特別規劃「武陣銅雕園區」，23日園區啟用儀式，台南市長黃偉哲受邀出席，與聖母廟第13屆主委王增榮，以及立委陳亭妃、林俊憲，和市議員蔡麗菁、黃麗招等各界嘉賓一同為園區揭幕。

包括虎尾寮伍聖宮宋江陣、蚵寮角宋江白鶴陣、郭岑寮聖岑宮金獅陣、砂崙腳清聖宮八家將、青草崙百足真人蜈蚣陣等五陣也率領團員前來共襄盛舉。

黃偉哲表示，正統鹿耳門聖母廟建立武陣銅雕園區，不僅保存文化，未來還可看到美麗的黃花風鈴木、紅花風鈴木、九重葛等花草植栽美景，可說是前人種樹、後人乘涼。

黃偉哲感謝王主委及其團隊的用心，以及藝術家蔡瑞祥的付出。正統鹿耳門聖母廟長久以來，不但是地方的重要信仰中心，歷史悠久的元宵、鞭春牛、放煙火等活動也都是台灣重要觀光文化盛事，現在加上「武陣銅雕園區」，未來提供臺南民眾及各地香客、遊客的休憩地，讓更多民眾認識在地特有民俗傳統及歷史文化。

正統鹿耳門聖母廟轄境土城庄民，自組「虎尾寮宋江陣」、「郭岑寮金獅陣」、「蚵寮角白鶴陣」、「砂崙腳八家將」、「青草崙百足真人蜈蚣陣」，原參與「西港香」作為鹿耳門媽出巡時護駕，1961年成立「土城香」後，五個武陣已成為「土城香」特色亮點。

聖母廟「武陣銅雕園區」，特邀在地藝術家蔡瑞祥進行銅雕創作，由五個武陣執事費時近一年參與前置設計，由神明(三王公)降駕擇選園區位置與武陣排列順序，廟方再依循指示施工。

銅雕的設計則是參考武陣實際表演動作來雕塑，不論是宋江陣頭旗飛揚、金獅陣獅頭舞動、白鶴童子靈活奔跑、八家將神韻威武，都栩栩如生，彷若動態展演，未來待百足真人蜈蚣陣再完成之後，完整的五陣銅雕將讓園區更加豐富。