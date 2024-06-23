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2024「護心保肺醫起來」　台南勞局辦健康系列講座

▲台南市勞工局規劃舉辦了2024「護心保肺醫起來」幸福城市守護您系列講座，第一場講座6月23日在南門勞工育樂中心舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局規劃舉辦了2024「護心保肺醫起來」幸福城市守護您系列講座，第一場講座6月23日在南門勞工育樂中心舉行，勞工局長王鑫基致詞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局規劃舉辦了2024「護心保肺醫起來」幸福城市守護您系列講座，第一場講座6月23日在南門勞工育樂中心舉行，邀請了台南新樓醫院呂秀娟衛教師來為勞工朋友講述「防疫新生活-談肺癌篩檢與運動」，懂得透過運動及健康檢查維持健康的生活並增強抵抗力，邁向幸福新生活。

在疫情解封，防疫降階的階段，病毒的影響力雖不若以往，但在現今環境乃至生活習慣仍有許多因素會導致肺部疾病，更甚者致癌，其中造成肺癌的原因很多，
民眾若想更加注重身體健康，除可考慮多運動以提升心肺功能及肌肉量外，亦可定期身體健康檢查，預防各種疾病的大舉來犯。

▲台南市勞工局規劃舉辦了2024「護心保肺醫起來」幸福城市守護您系列講座，第一場講座6月23日在南門勞工育樂中心舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為落實「希望家園」的施政理念，市府勞工局除關心勞工朋友的就業議題外，也關照勞工朋友身心靈方面的健康； 世界衛生組織指出，肺癌是全球癌症死因第1位。台灣肺癌標準化死亡率雖自100年每十萬人26人下降至2022年每10萬人21.8人，下降了16.2％，但仍高居台灣癌症死因首位，2022年共10053人死於肺癌，占所有癌症死亡人數的五分之一(19.4%)。「低劑量電腦斷層檢查(LDCT)」是目前肺癌篩檢的利器，能降低重度吸菸者20%肺癌死亡率，為促進國人健康，衛生福利部國民健康署已於2022年7月1日起正式啟動公費肺癌篩檢服務，該項檢查前不需禁食，檢查過程只需5分鐘即可完成。

▲台南市勞工局規劃舉辦了2024「護心保肺醫起來」幸福城市守護您系列講座，第一場講座6月23日在南門勞工育樂中心舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，勞工朋友是企業的根基，也肩負社會與家庭的責任，透過藉由呂衛教師豐富的從業經驗，讓勞工朋友能取得健康生活，並能及早做好各項準備，以維持良好的生活品質，從而提升幸福力。

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