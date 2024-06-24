正港台南芒果快閃竹北　黃偉哲邀賞夏日甜蜜滋味

▲台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場推銷老滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場，將南化、官田、左鎮、玉井、楠西各區的新鮮芒果及各式農漁特產介紹給北部朋友，歡迎消費者把握機會選購台南優質農產，品嚐正港的台南芒果好滋味。

黃偉哲表示，台南物產豐富，是全台芒果種植面積最大的地方，不同區域的風土條件孕育出不同風味的芒果，每年僅此一檔的芒果季，特地將新鮮的台南芒果帶到北部，希望大家把握機會品嚐澎湃的夏日芒果饗宴。

黃偉哲也介紹到，這次市府號召最棒的農產品帶到竹北與民眾分享，現場有南化、官田、左鎮、玉井、楠西各區帶來新鮮芒果、芒果果乾，還有北門虱目魚、白蝦及後壁俗女村精釀米啤酒、茄芷包等豐富優質的農漁特產品供消費者選購，更歡迎民眾有空到台南走走逛逛。

這次市集除了台南的芒果，參與的廠商還有度小月擔仔麵的肉燥罐頭，是遠在異鄉的台灣遊子解鄉愁的珍愛食品；芝麻先生以台南胡麻研製風味濃郁的麻油及相關產品；府城大水缸酸梅湯研發堅持健康的三不原則『不加人工添加物、不加防腐劑、不加冰塊』，以烏梅、仙楂、甘草熬成新鮮現煮桂花酸梅湯，證明飲料也可以美味兼具養生；南化區的小歇冰舖與在地小農攜手合作，用鮮果為原料，製作天然可口的義式冰淇淋；玉井之門用最簡單無防腐添加物的加工方式，保有水果的原味，製作成各類水果乾行銷到全世界，創造另一個台灣之光。今日活動現場更舉辦消費滿額抽獎，讓民眾買得開心中獎更歡喜。

農業局表示，今年的台南國際芒果節系列活動將持續至7月13日，每週末由南化、玉井、大內、楠西、官田及左鎮等芒果產區接力舉辦精彩活動，歡迎全國民眾把握機會來到台南品嚐芒果的美味，感受甜蜜的夏日氛圍。