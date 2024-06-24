　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

正港台南芒果快閃竹北　黃偉哲邀賞夏日甜蜜滋味

▲台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場推銷老滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場推銷老滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場，將南化、官田、左鎮、玉井、楠西各區的新鮮芒果及各式農漁特產介紹給北部朋友，歡迎消費者把握機會選購台南優質農產，品嚐正港的台南芒果好滋味。

▲台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場推銷老滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南物產豐富，是全台芒果種植面積最大的地方，不同區域的風土條件孕育出不同風味的芒果，每年僅此一檔的芒果季，特地將新鮮的台南芒果帶到北部，希望大家把握機會品嚐澎湃的夏日芒果饗宴。

▲台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場推銷老滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也介紹到，這次市府號召最棒的農產品帶到竹北與民眾分享，現場有南化、官田、左鎮、玉井、楠西各區帶來新鮮芒果、芒果果乾，還有北門虱目魚、白蝦及後壁俗女村精釀米啤酒、茄芷包等豐富優質的農漁特產品供消費者選購，更歡迎民眾有空到台南走走逛逛。

▲台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場推銷老滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這次市集除了台南的芒果，參與的廠商還有度小月擔仔麵的肉燥罐頭，是遠在異鄉的台灣遊子解鄉愁的珍愛食品；芝麻先生以台南胡麻研製風味濃郁的麻油及相關產品；府城大水缸酸梅湯研發堅持健康的三不原則『不加人工添加物、不加防腐劑、不加冰塊』，以烏梅、仙楂、甘草熬成新鮮現煮桂花酸梅湯，證明飲料也可以美味兼具養生；南化區的小歇冰舖與在地小農攜手合作，用鮮果為原料，製作天然可口的義式冰淇淋；玉井之門用最簡單無防腐添加物的加工方式，保有水果的原味，製作成各類水果乾行銷到全世界，創造另一個台灣之光。今日活動現場更舉辦消費滿額抽獎，讓民眾買得開心中獎更歡喜。

▲台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場推銷老滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局表示，今年的台南國際芒果節系列活動將持續至7月13日，每週末由南化、玉井、大內、楠西、官田及左鎮等芒果產區接力舉辦精彩活動，歡迎全國民眾把握機會來到台南品嚐芒果的美味，感受甜蜜的夏日氛圍。

▲台南市政府與遠東百貨攜手在遠百竹北店舉辦「幸福芒滿」台南芒果一日快閃市集活動，台南市長黃偉哲特地偕夫人劉育菁老師一同親臨現場推銷老滋味。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
「火球男」呂偉晟引退！
喜翔要「外甥」孫安佐乖一點！　無奈嘆：倒楣的是父母
悲情男結婚成噩夢！妻羞辱「小雞雞不持久」　他崩潰提離婚
高雄男感染「食腦蟲」死亡　醫：3症狀快就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

正統鹿耳門聖母廟全台唯一「武陣銅雕園區」啟用　黃偉哲感謝付出

正港台南芒果快閃竹北　黃偉哲邀賞夏日甜蜜滋味

基隆七堵鐵道時光故事展　微縮模型復刻百年記憶

基隆過港幼兒園廁所翻新　打造幼童友善明亮空間

國際創新設計力　齊聚基隆發想新潛力

新北農業局模範績優公務員　展積極公共服務精神

新北9旬翁南下台中尋親　到派出所想起「親姊過世了」當場淚崩

2024「護心保肺醫起來」　台南勞局辦健康系列講座

林保署嘉義分署森林護管員徵選　正取11名榜首是女性

國會擴權覆議案沒通過　王美惠6／23嘉義市宣講

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

網傳「東西找不到」唸咒語 女實測後真尋獲物品超傻眼

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

正統鹿耳門聖母廟全台唯一「武陣銅雕園區」啟用　黃偉哲感謝付出

正港台南芒果快閃竹北　黃偉哲邀賞夏日甜蜜滋味

基隆七堵鐵道時光故事展　微縮模型復刻百年記憶

基隆過港幼兒園廁所翻新　打造幼童友善明亮空間

國際創新設計力　齊聚基隆發想新潛力

新北農業局模範績優公務員　展積極公共服務精神

新北9旬翁南下台中尋親　到派出所想起「親姊過世了」當場淚崩

2024「護心保肺醫起來」　台南勞局辦健康系列講座

林保署嘉義分署森林護管員徵選　正取11名榜首是女性

國會擴權覆議案沒通過　王美惠6／23嘉義市宣講

Sean高雄取消計程車「被司機收100元」！平台緊急回應：沒這規定

12星座周運出爐！　1星座太狂　感情、財運旺到擋不住

4生肖要發了！7月財運「一路旺到鬼門開」　第1名錢滾錢賺翻

少女紅血球指數低求醫　竟意外揭露「有隱情」…男友恐關20年

黃金價格5月創新高＋中國暫停連18個月買入　分析師示警

制止校園暴力「左眼被打殘」　霸凌者父母辯：勸架者責任最大

正統鹿耳門聖母廟全台唯一「武陣銅雕園區」啟用　黃偉哲感謝付出

尾田曾讚「薩波非他莫屬」...古谷徹獻聲《航海王》10年出軌辭演

新竹恐怖色魔「性侵2女」！連2次掐住脖子壓制逞慾

華爾街日報：台灣盼打造無人機隊　但大多數是中國製造

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

地方熱門新聞

9旬翁尋親想起「親姊過世了」淚崩

火鍋店意外拉抬住房率　轉型吃到飽嘉義首見

正港台南芒果快閃竹北黃偉哲推銷甜蜜滋味

七堵鐵道時光故事展　微縮模型復刻百年記憶

視障歌手張振華現身虎尾　分享生命歷程

正統鹿耳門聖母廟全台唯一「武陣銅雕園區」啟用

基隆過港幼兒園廁所翻新　打造幼童友善明亮空間

國際創新設計力　齊聚基隆發想新潛力

遊樂園詭影？鄰居怨：我是鬼嗎？

國土計畫法爭議　雲林府會：爭取延後實施

台南市長獎頒獎典禮第2場次新民國小登場

赤嵌樓海神廟修復守護九座珍貴乾隆御贔屭碑架設保護裝置

正統鹿耳門聖母廟創建「武陣銅雕園區」圓滿啟用

嘉義市蘭潭水庫水舞恢復表演

更多熱門

相關新聞

2024「護心保肺醫起來」台南勞局辦健康系列講座

2024「護心保肺醫起來」台南勞局辦健康系列講座

台南市勞工局規劃舉辦了2024「護心保肺醫起來」幸福城市守護您系列講座，第一場講座6月23日在南門勞工育樂中心舉行，邀請了台南新樓醫院呂秀娟衛教師來為勞工朋友講述「防疫新生活-談肺癌篩檢與運動」，懂得透過運動及健康檢查維持健康的生活並增強抵抗力，邁向幸福新生活。

台南做工行善團愛心完成第262戶修繕

台南做工行善團愛心完成第262戶修繕

後座汪戴安全帽等紅燈　回眸一笑

後座汪戴安全帽等紅燈　回眸一笑

台南市長獎頒獎典禮第2場次新民國小登場

台南市長獎頒獎典禮第2場次新民國小登場

「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

「菇菇團」跟著梅雨拜訪台南水道博物館

關鍵字：

台南芒果快閃竹北黃偉哲甜蜜滋味

讀者迴響

熱門新聞

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

味全慰留無效　「火球男」引退

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

即／台北車站前事故！　國光客運撞上行人

彰化2國中弟帶網紅一日遊！影片破60萬觀看

新北男抽水站墜落　爆頭搶救不治

牙線棒一堆人用錯！「3動作」千萬別犯

即／22:27花蓮近海規模5.4「極淺層地震」

彰化傳3例熱中暑　43歲女登山昏厥命危

蔡桃貴突入院動手術「病床照曝光」！　蔡阿嘎心疼曝病況

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

雞腿、雞排飯都降價！店家「良心1公告」 8千人暴動

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面