台南公園國小與日本富良野市扇山小學　美食小學堂連線開課

▲台南市政府與日本富良野市議會24日共同舉辦線上教育交流活動，由台南市北區公園國小與富良野市扇山小學校準備在地農特產品，透過視訊方式互相介紹城市文化與物產特色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化台日國際交流，呈現各地不同物產的多樣性飲食文化，台南市政府與日本富良野市議會24日共同舉辦線上教育交流活動，由台南市北區公園國小與富良野市扇山小學校準備在地農特產品，透過視訊方式互相介紹城市文化與物產特色，雙方學生在課程交流和提問過程中笑聲不斷，種下彼此友誼的種子。

台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝也到校參與，向日本學童行銷台南芒果，邀請他們來台參與台南400相關活動。黃偉哲市長表示，台日間的交流關係緊密，自2006年迄今已與日本14個城市締盟。今年6月份出訪北海道，參加已有33年歷史的YOSAKOI索朗祭，帶著台南人的驕傲—愛文芒果，向日本民眾展現台灣優質水果的魅力。本次感謝富良野市渋谷正文議長的促成，讓雙方學校能以在地物產交換與線上視訊課程的混成交流方式，深入了解彼此城市的文化特色。

富良野市渋谷正文議長表示，孩子們對不同文化的理解，應該從接受不同地方的生活美食及文化開始，得知黃偉哲市長有意將台南的美味芒果推展到富良野，因此提議此次雙方學校的國際交流。感謝台南市的支持，促成此次的活動，希望孩子們可以通過交流，對不同的文化更有所理解。

教育局鄭新輝局長表示，本次國際交流課程由公園國小四年級和五年級共30名學生與扇山小學校五年級共47名學生進行線上互動，過程中由本市學生以簡報方式介紹台南文史，並現場示範芒果牛奶冰製作；日方則是由扇山小學校學生介紹富良野市扇山小學校及在地農產起司和胡蘿蔔汁。為了準備這次課程，雙方學校校長及教師做足功課，事前透過共備課程，溝通交流需求與學習重點，確保活動順利圓滿。

鄭新輝局長進一步指出，台南物產豐饒，在校園食農、營養與飲食教育上，積極結合在地農產特色，配合產季，首創「食農遊學地圖」，規劃師生共同體驗戶外教學。由營養師製作的在地食材主題影片與海報，彙編成營養教育推廣專書，運用在「餐前五分鐘」課程中，搭配校園營養教育巡迴列車，讓孩子「聰明選、健康吃、快樂動」。

台南市教育局表示，本次送達日本富良野市的特產，是台南的驕傲─愛文芒果，配合即將來到的國際芒果節，讓學生介紹在地水果過程中，也充分了解自己的城市。富良野市送達的起司及胡蘿蔔汁，是該市的主要農產品，雙方藉由國際課程交流達成城市外交的目的。

公園國小朱英男校長表示，感謝富良野市空運來台的起司及胡蘿蔔汁，讓雙方教師以農特產為主題設計課程和訓練學生自我行銷，同時也讓學生品嘗不同國家的在地物產，是相當成功的國際交流經驗，希望未來有更多交流機會。

扇山小學校民輪伸幸校長表示，此次與公園國小的線上視訊課程促進了彼此的友誼，希望多年後也可以成為最美好的回憶，感謝促成此次交流的所有相關人員。

教育局補充，這次交流中，孩子們最感興趣的事情是彼此的學校生活，過程中南市學生發問的問題包括「我們上課時間是從7:40到下午4:10，那你們的上課時間呢？」、「我們每天吃營養午餐，那你們的午餐吃什麼？最喜歡的一道菜？」。日本學生則詢問「台南市最推薦的觀光景點在哪裡？」、「我們也是每天都有吃午餐，那你們最喜歡的午餐是什麼？」最後雙方進行學伴約定，由南市贈送2023年全國運動會的吉祥物─黑面琵鷺，希望未來成為交流大使，期待下次相會。