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婦人闖入鐵軌「遭自強號撞飛」慘死！現場蒐證完畢　已恢復通行

▲113次自強號列車行駛於台南永康至大橋區間段間，撞上一名闖入鐵道婦人，婦人彈飛至附近草堆，頭部破裂當場死亡。（圖／民眾提供，下同）

▲113次自強號列車行駛於台南永康至大橋區間段間，撞上一名闖入鐵道婦人，婦人彈飛至附近草堆，頭部破裂當場死亡。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台鐵24日中午12時34分許發生一起鐵道死傷事故！113次自強號列車行駛於台南永康至大橋區間段間，撞上一名闖入鐵道的婦人，婦人彈飛至附近草堆，頭部破裂當場死亡，鐵路警察局高雄分局台南分駐所據報派員查處，到下午1時45分許蒐證完畢，1時50分許列車駛離現場，目前已恢復通行。

▲113次自強號列車行駛於台南永康至大橋區間段間，撞上一名闖入鐵道婦人，婦人彈飛至附近草堆，頭部破裂當場死亡。（圖／民眾提供，下同）

鐵路警察局高雄分局指出，6月24日中午12時40分許，該分局接獲台鐵永康車站通報，中午12時34分時許，民眾闖入軌道區(352K+820)， 遭台鐵113次自強號列車撞擊，現以西正線單線行通車。分局獲報後立即派員趕赴現場查處，經查入侵線路之行人已無生命跡象（女性，年約6、70歲，身分尚待查證中）。

▲113次自強號列車行駛於台南永康至大橋區間段間，撞上一名闖入鐵道婦人，婦人彈飛至附近草堆，頭部破裂當場死亡。（圖／民眾提供，下同）

鐵路警察局高雄分局台南分駐所據報派員查處，到下午1時45分許警方蒐證完畢，1時50分許列車駛離現場，目前已恢復通行。

▲113次自強號列車行駛於台南永康至大橋區間段間，撞上一名闖入鐵道婦人，婦人彈飛至附近草堆，頭部破裂當場死亡。（圖／民眾提供，下同）

鐵路警察局高雄分局指出，有關行人、車輛不得侵入鐵路路線行人、車輛不得侵 入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違反者依鐵路法第57條第二項及同法第70條裁罰。

鐵路警察局呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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