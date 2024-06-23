國際創新設計力　齊聚基隆發想新潛力

▲來自臺日韓各國設計師26位齊聚，為基隆商品討論提出新的設計包裝方案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升基隆城市國際競爭力與特色商品市場能見度，基隆市政府產業發展處自23日至26日舉辦為期四天的「2024 K STAR 為基隆設計：國際設計交流工作坊」，本次工作坊徵募國內外自台灣、日本、韓國等26名優秀設計師，為基隆共創提案、展現無限的創新思維與設計潛力。

基隆市產發處長林鼎超表示，去年產發處與中華民國工業設計協會合作，將近60位臺日韓設計新秀齊聚基隆，讓基隆整座城市充滿活力，也讓國際設計新秀發揮所長。今年非常開心看到這麼多來自不同國家的設計師齊聚一堂，期望能透過這次借重飛行領隊的專業引領，進行跨國界的合作與交流，提升基隆的國際競爭力，為基隆未來發展帶來更多可能性。

中華民國工業設計協會理事長張漢寧指出，本次工作坊自23日啟動，於開幕式公布分組及設計議題，並邀請韓國首爾漢陽大學應用藝術教育系教授李東映、米索空間有限公司創辦人長友大輔、天晴設計共同創辦人易瑋勝、韓國現代設計協會副會長李佳樺、及設計發浪Designsurfing主理人設計浪人等5位國際知名設計師擔任飛行領隊，期望能將基隆的獨特元素與國際視野結合，促成創新的設計成果。

產發處青年及綜合規劃科長潘祖德表示，工作坊議題涵蓋基隆街道傢俱設計，並將今年度首創「K STAR基隆之星」10件獲選業者商品，納入市府官方伴手禮包設計議題，及媒合2間入圍業者進行商品優化，期望透過工作坊的多元互動與交流，擦出國際設計火花，以設計進行產品包裝及形塑放眼國際。