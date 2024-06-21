快訊／基隆爆電動機車之亂！　謝國樑道歉了

▲基隆青年電動機車方案突然改限額，引爆民眾深夜搶排，謝國樑致歉。（翻攝基隆市政府官網）

文／鏡週刊

基隆青年電動機車推出2.0方案後，民眾申請轉趨踴躍，但日前卻突然改成「限件」申請，引爆「基隆電動機車之亂」，民眾前1天就去區公所外排隊，只為拿到申請的名額。基隆市長謝國樑，今（21日）2度鞠躬道歉，直言很過意不去，坦言市府無法負擔這麼多人申請，預算也不夠。

謝國樑拋出青年電動機車方案，未料一開始的1.0方案申請量僅100輛，讓他自己都承認「有待提升」，直到推出2.0方案來終於拉高申請數。謝國樑5月時還透露，未來會續推3.0方案，屆時不限廠牌，還能選「Gogoro」，但會沒有月費減免。

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未料，本月14日起傳出各地區開始「限件」申請，根據《自由時報》報導，這導致民眾深夜，甚至前一晚就來排隊，還有人出錢找代排。

▲基隆青年電動機車方案改成限件數，民眾搶排。（翻攝自張秉鈞臉書）

對此，謝國樑今日受訪致歉喊「很過意不去」。他指出，名額的確有限，過去沒限額時，每天申請件數可達上千件，市府無法負荷這樣規模的名額，也沒這樣預算存在，對於排隊民眾深感抱歉。

謝前後2度鞠躬致歉，表示他們盼望找出更好方法做調整、精進方案，讓民眾不要這麼累，「非常抱歉讓民眾做長時間排隊」。

至於未來3.0方案何時上路？謝回說不會那麼快，起碼還要1到2個月。



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