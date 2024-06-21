好友翻臉3刀刺胸奪命！他被嗆「客氣一點」狠下手　逃25km被逮

▲男子因口角糾紛遭刺不治身亡，警方3小時火速逮到犯案林男(右)。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市暖暖區源遠路，昨(20)日20時許發生35歲李姓男子胸部遭摺疊刀猛刺3刀死亡命案，警方獲報後，晚間23時許於約25公里外的磺港漁港，將逃亡的31歲林姓男子逮捕，林男犯案動機仍在釐清中，後續報請檢察官刑事相驗，並依刑法殺人罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

▲林男與友人換車往新北市萬里區方向逃亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方指出，20日20時許獲報暖暖區源遠路，有男子遭人刺傷，警方抵達現場初步了解，李男遭林男刺傷，李男經送醫搶救，因傷勢過重21時許宣告不治。

▲林男使用的折疊刀。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調閱監視器後，發現林男與友人換車往新北市萬里區方向逃亡，動員多組警力追緝並通報新北市政府警察局金山分局協助攔截圍捕，金山分局獲報於磺港漁港尋獲犯嫌車輛，於漁港防波堤查緝犯嫌到案。

▲林男犯案動機警方仍在釐清中，依刑法殺人罪嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，雙方在電話中發生口角，李男在電話中回「講話客氣一點、禮貌一點」，引發林男不滿，拿摺疊刀衝去李男家，對李男胸部猛刺3刀後逃跑。後續報請檢察官刑事相驗，並依刑法殺人罪嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦。