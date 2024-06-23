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林右昌批在野奪權　藉「改革」包裝「擴權」

▲▼民進黨秘書長林右昌率領黨公職接連二天前往基隆宣講。（圖／民進黨提供）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（23日）表示，反濫權、護民主走的路還很長，接下來釋憲，後面也還沒結束，但從這次擴權法案來看，藍白兩黨先是配合中國製造台灣人民恐慌，再來透過國內修法擾亂國內立法、行政，從而影響後續選舉，利用改革包裝擴權進而計畫奪權，盼台灣人能夠團結站出來，一起守護最重要民主價值。

民進黨持續展開全國「反濫權、護民主」街頭宣講活動，林右昌連續兩天率領黨公職前往基隆宣講。今日上午包括林右昌、立委吳沛憶、政策會執行長王義川、基隆市議員張顥瀚接連上台宣講，在地多位黨公職也前來力挺，透過持續向人民論述，傳遞正確的訊息，爭取社會最大的支持。

林右昌表示，現在國民黨、民眾黨仗著人數多成為國會內的執政黨，才4個月，就在立院當家又鬧事，造成青島東路10萬人站出來，這背後甚至還有更廣大的數百萬民意反對，但他們不聽，硬是強行通過，可見多藐視民主。

林右昌說，這次的法案（指國會職權相關修法）影響了行政權、司法權、檢察權，還影響工商企業，卻沒有經過逐條討論直接表決，表決後行政院提出覆議，叫行政院長去立法院質詢，透過立委質詢這樣不是討論，藍白兩黨卻辯說這樣就是有討論，但那不是討論，是不讓人民發現他們通過的是侵權的法律。

林右昌進一步說，下一步民進黨、行政院等執政團隊、立法院黨團都表態要提出釋憲，下禮拜釋憲文將送到司法院，讓大法官審議程序，現在國民黨卻又說要在大法官法庭辯論。他強調，釋憲是大法官的權責不是辯論，是叫你言詞答辯來說明，呼籲民眾不要被國民黨話術騙了，那是意見陳述，最後能夠決定的是大法官，大法官職權有憲法規定來做審議，而人民也可以透過這過程學習憲法精神及規定。

林右昌表示，反濫權、護民主走的路還很長，接下來是釋憲後面也還沒結束，立法院內藍白兩黨還是多數，他們之後一路亂到2026縣市長選舉，可能還到2028，藍白兩黨透過兩種方式擾亂台灣：第一，利用中國製造恐懼，第二，透過修法，藉恐嚇讓人才不敢來做政務官，讓民進黨沒有人才，無法推動政務。

林右昌續指，不僅如此，還要要讓執政團隊沒有錢，國民黨團總召傅崐萁提了一個花蓮2.5兆錢坑法案，中華民國政府一年總預算是2.8兆，光這一條就讓一年預算快花完，之後預算都用立法院表決通過，導致行政院沒有用處，就是利用立法院實質過半，要來侵害民進黨行政權，到最後民進黨執政沒有政績，之後投票間接影響後續選舉，這就是他們計謀。

最後，林右昌強調，現在立法院發生的事不像表面這麼簡單，這是擴權和奪權，利用立法院執政侵犯民進黨執政，也等於影響台灣發展，請大家站出來，一起守護台灣民主。

▲▼民進黨秘書長林右昌率領黨公職接連二天前往基隆宣講。（圖／民進黨提供）

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