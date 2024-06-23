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林保署嘉義分署森林護管員徵選　正取11名榜首是女性

▲▼ 林業署嘉義分署森林護管員徵試 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲術科測驗負重跑走，考生在豔陽下均順利完成，展現足夠體能可應付氣候多變的森林巡護工作 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署嘉義分署113年第2次森林護管員甄試昨（22）日舉行完畢，成績今（23）日揭曉，正取11名，其中包含女性2人、男性9人。錄取人員分別來自森林、生物科技、生命科學、環工、觀光、工業等領域，擁有豐富農林知識、也有科技知能，為森林護管工作增添新動能。

▲▼ 林業署嘉義分署森林護管員徵試 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲ 第二階段測驗包含筆試及口試，瞭解考生對於林業及森林護管工作相關知識的具備程度 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

本次甄試，計有17名考生競爭，最後由陳姓女性考生獲榜首，原住民族應考3人，應考人皆熱愛山林、富有使命感。

第一階段術科測驗17名考生應試，全數考生順利完成騎乘150 c.c.循環檔機車；接著負重測驗，考生須在規定時間內背負20公斤沙包跑走1千5百公尺，男性應於12分、女性13分30秒內完成，均全部通過測驗，其中鄒族莊姓考生速度最快，以7分55秒完成；考生在豔陽下完成測驗，可見應考生都有足夠體能，能在地形、氣候善變的森林執行巡護任務。

▲▼ 林業署嘉義分署森林護管員徵試 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲ 林業署嘉義分署森林護管員徵試，第一階段術科測驗騎乘循環檔車，全數考生順利通過  。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

第二階段筆試及口試，為求過程公平、公正、公開，筆試題目由嘉義分署遴選資深幹部入闈命題，並外聘大學教授擔任作文科閱卷委員，另由經驗豐富的主管擔任口試及筆試閱卷委員。當日考場秩序良好無違規情形。成績單將於6月24日寄發，錄取榜單則已於23日10時在嘉義分署官網公告。正取人員將於113年7月15日報到，備取人員候補資格得保留至下次甄試放榜日之前。

▲▼ 林業署嘉義分署森林護管員徵試 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲林業保育署嘉義分署22日舉辦113年森林護管員甄試，共計17名考生應考 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，森林護管員是林業工作現場的第一線，主要任務是森林資源管理、森林保護、林地管理、植樹造林監工、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災、林道維護、林地測繪及林業設施維護等相關工作。近年全球氣候變遷，災難規模擴大，自然生態保育、國土復育意識已成普世價值，山野林地地勢險峻、氣象變化多端、野生動物出沒，護管員執行巡護工作須熟悉林野生態，隨時準備突如其來的森林火災及救援；為防範濫伐、濫墾，護管員需晝夜埋伏，工作相當辛勞，近年野生動植物保育意識抬頭，相關資源調查、保存、救援等工作亦仰賴護管員，本次加入11名新血，可為嘉義分署的森林護管工作帶來新思維、新氣象！

 
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