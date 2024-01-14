獨／撞臉Sandy！全台最美護管員　騎打檔車、跋山涉水守護森林

▲宋曉菁騎打檔車巡守山林，是全台罕見的森林女護管員。（圖／宋曉菁提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣森林覆蓋率逾6成，林業署的森林護管員是守護台灣森林資源的第一線人員，平常工作得跋山涉水、翻山越嶺執行野外調查與巡檢工作，其中年僅27歲、隸屬新竹分署的宋曉菁，是年紀最小、也是罕見的女性護管員，有著長髮大眼，長相激似藝人Sandy吳姍儒，負責巡守烏來山域，人稱「烏來女神」。因為熱愛森林，大學一畢業就報考護管員，工作日常就是騎著打檔車，風雨無阻入山巡查。

宋曉菁接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，媽媽是南投仁愛鄉賽德克族人，爸爸是烏來的泰雅族人，從小就習慣山中生活，熱愛也敬畏森林。她說，2015年暑假在烏來區公所實習，碰上蘇迪勒颱風重創烏來，造成山區多處崩塌、聯外道路中斷，甚至沒水沒電成了座孤島，造成當地3死4失蹤、50多人受傷。

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「那一個斷水、斷電、斷糧、斷醫療的暑假，是我這輩子最難忘的經歷」，宋曉菁說，當時她擔任引路人，領著挺進烏來救災的特戰士兵，前往各災區分送物資及參與救援工作，「誰都不願自己的家鄉，一夕之間毀於一旦」，當時便許下心願，要好好守護自己的部落。





▲宋曉菁長相與藝人Sandy吳姍儒相似，有「烏來女神」之稱。（圖／宋曉菁提供）

經過術科、筆試甄選考取「森林護管員」

宋曉菁大學畢業後，得知林業署在招考森林護管員，便毫不猶豫報名，考試時除了要會騎乘打檔機車外，還得通過負重20公斤的跑走測驗，與其他男性一起競爭，最後高分通過術科和筆試測驗，順利考取森林護管員，於2020年任職新竹分署的烏來工作站至今。

有別於一般社會新鮮人，宋曉菁大學一畢業就投入護管員工作，很難想像留著一頭長髮，外型亮麗、身高157公分，個頭嬌小的她，平日工作內容是騎著打檔車，獨自在荒郊野地中進行各項巡查工作，除了林地管理、生態資源調查、步道設施維護、防範森林火災等工作外，更要在颱風豪雨期間，在安全情況下，深入轄區進行勘災。

宋曉菁每周有4天要上山巡查，每次上山至少5到6小時，而且風雨無阻，而除了例行巡查工作外，每年還有至少3次、每次為期5天的深山特遣任務，跟著團隊深入偏遠山區巡視，以及進行各種調查工作。





▲獨自入山巡查是宋曉菁的工作日常。（圖／宋曉菁提供）

巡查古道奔跑14公里只花2.5小時

宋曉菁負責轄區包括烏來區的大桶山、烏來山、羅宏山和呂奔山，以及和宜蘭交界的大小礁溪山等山域，範圍廣泛，其中每月有一條固定巡查路線，得在烏來的桶后林道，先騎打檔車13公里、再步行桶後越嶺古道7公里，執行步道告示牌等設施巡檢、舊崩坍地巡檢、淸除阻礙步道的倒木和淸理步道上的垃圾等工作，有時為了趕時間，得在古道中奔跑，只花2.5小時來回共14公里的桶後越嶺古道，體力相當驚人，也被同事稱為「烏來女神」。

宋曉菁總把「努力裝備自己」掛在嘴邊，為了維持體力，勤練跑步、肌力訓練，也練瑜珈增加身體柔軟度。她說，入山工作有時得爬樹、攀岩，尤其在地形破碎林道，經常一不小心就會失足，必須有足夠的柔軟度，才能應付各種地形，但各種擦傷、穿刺傷仍是家常便飯。





▲森林護管員必須跋山涉水進行巡查。（圖／宋曉菁提供）

挑戰在「山中如廁」，成功克服生理問題

不過，對宋曉菁來說，擔任森林護管員最難克服的就是「生理問題」，因為每次入山至少5到6小時，難免會有如廁需求。她說，已經克服「就地解決」的心理障礙，在野外上廁所已經難不倒她，就連生理期也照樣執行深山任務，「從來不覺得性別會是問題，執行任務，不分男女，努力往前就對了。」

「我真的很愛這份工作！」擔任森林護管員4年，宋曉菁從沒想過離職，她說，用雙腳走在烏來山徑，接觸了各種動植物與生態，更認識自己的部落文化，帶給自己強烈的歸屬感，「每次走進森林，都像回家般自在」。她也透過社群媒體，以短片或短篇文章形式，分享巡山經驗與山林故事，用自己溫柔的力量，守護台灣珍貴的森林資源。





▲▼宋曉菁熱愛森林，以自己溫柔的力量，守護台灣珍貴的森林資源。（圖／宋曉菁提供）