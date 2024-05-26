月薪上看48k！　林業署嘉義分署招募11名「森林護管員」

▲林業署嘉義分署招募11名森林護管員。（圖／林業署嘉義分署提供）

記者楊惠琪／台北報導

為執行山林巡護及自然保育工作，林業及自然保育署嘉義分署將招募11名森林護管員，主要工作項目為森林保護、林地管理、治山防災、林道與設施維護等，每月薪資最高可達4萬8444元，即日起至6月7日受理報名，6月22日舉行甄試進行術科測驗及筆試。

林業署嘉義分署表示，將於6月22日辦理113年第2次森林護管員甄試，正取人數11名（原住民族應錄取至少2名），甄試分兩階段舉行，第1階段術科測驗，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上循環檔機車及負重跑走，成績均合格者，始得參加第2階筆試及口試。

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嘉義分署指出，森林護管員新進人員起薪3萬2296元，並可依年終考核成績逐步晉薪，每月薪資最高可達4萬8444元；工作地點為高山或偏遠地區，可比照「各機關學校公教員工地域加給表」中基本數額標準，提高薪酬。如執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費。

嘉義分署說，森林護管員工作項目包括：森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、林業設施維護、森林資源調查等，歡迎對守護山林有興趣的民眾加入。報名資訊可上網查詢。