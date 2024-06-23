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亞太長期照顧發展策略國際研討會　提升長照品質與永續發展

▲▼ 2024亞太長期照顧發展策略國際研討會 。（圖／嘉義市政府提供）

▲2024亞太長期照顧發展策略國際研討會 於嘉義市召開。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府、嘉義市長期照顧管理中心、社團法人台灣居家服務策略聯盟日前於新悅花園酒店共同主辦「躍界~2024亞太長期照顧發展策略國際研討會」，現場來自全國跨領域長期照顧夥伴和國際專家學者將近300位齊聚一堂，現場講師精闢演說、引發學員高度共鳴，討論非常熱烈。

▲▼ 2024亞太長期照顧發展策略國際研討會 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，感謝衛福部的支持、社團法人台灣居家服務策略聯盟、及財團法人台灣法學基金會醫療法律研究中心、新動能社會工作師事務所的協助，才促成活動。嘉義市自民國100年成為高齡友善示範城市，諸多長照實驗計畫推動到現在，累積了許多經驗與項目，並連結許多好夥伴一起面對高齡化社會的衝擊。黃敏惠市長特別感謝涂心寧理事長協助邀約來自日本的專家學者，讓我們能向他們學習、取經，也透過研討會與第一線人員彼此討論、交流。

▲▼ 2024亞太長期照顧發展策略國際研討會 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠也提及，希望透過這2天的研討會，藉由國內外長照菁英彼此經驗分享及交流，共同研議未來長期照顧發展策略，以「全齡共融」社會型態為努力方向，使嘉義市長照服務更專業及全面化，朝向「健康老化‧在地安老」目標，共同打造「全齡共享 世代宜居」的城市願景。而今年主題「躍界」 係為呼應SDGs第17項指標「多元夥伴」而訂定，希望能跨躍更多界限，與鄰近縣市乃至全國各地夥伴共同合作。

衛生局長廖育瑋局長表示，長照政策一直是全民所關注之議題，嘉義市即將2025年進入超高齡社會，各項長照服務資源更需要精進，貼近及符合民眾需求，嘉義市開辦26項長照服務，服務涵蓋率已達86%，長照的路上無法獨行，一定要有相對應人事物資源陪行才能走得好，走得遠，如家中有長照需求，可撥打市話05-2336889或長照專線1966洽詢，會有專人提供協助，協助有需求者善用場照資源，減輕照顧者壓力。

今(2024)年以「躍界」作為研討會主軸，代表跨躍界限、無限連結，此次活動邀請到3位日本及國內專家學者，包括社会福祉法人ゆうゆう理事長大原裕介、医療法人社団悠翔会理事長佐々木淳、株式会社樂天堂取締役名內敏裕、衛生福利部長照司司長祝健芳及國內產官學專家等20多人，針對在地共同生活感之社會設計、在宅醫療、日照中心創建有機生活圈、台灣長期照顧發展趨勢、超高齡社會法律問題、住宅規劃及銀髮族的法律風險等議題進行分享交流，共同探討高齡友善照顧未來趨勢和創新照顧模式，透過分享經驗和知識，激發更多創新想法和解決方案，提升臺灣長期照顧品質與永續發展。

 
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關鍵字：

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