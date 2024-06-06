嘉義人氣親子路跑賽開放報名　雙潭星光路跑6月25日截止

▲▼2024嘉義雙潭星光路跑記者會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

113年運動i臺灣2.0計畫-「2024嘉義雙潭星光路跑」記者會今(6)日在嘉義市政府舉辦，今年是嘉義市第三年舉辦城市夜跑活動，由副市長林瑞彥代表黃敏惠市長頒贈活動贊助單位感謝狀，與出席民代及贊助單位齊邀全國各地熱愛運動的跑者，來「嘉」體驗充滿星光與活力的夜跑，感受小城獨特魅力。

▲市府致贈2024嘉義雙潭星光路跑贊助商感謝狀 。（圖／記者翁伊森攝）

林瑞彥表示，嘉義市是健康城市，也是一座熱愛運動的城市，市長黃敏惠帶領團隊努力朝向實踐聯合國永續發展目標(SDGs)，而跑步是一項門檻低、參與度高且有益身心健康的全民運動，也因此成為推動永續發展目標的有效方式。今天代表市長感謝全統運動用品余總經理舉辦不同主題的精彩賽事。

▲全統運動用品余俊芳總經理介紹嘉義雙潭星光路跑周邊贈品 。（圖／記者翁伊森攝）

今年特別以鮮明的星光小子IP設定，歡迎全國各地的大朋友小朋友，一同走出戶外、擁抱健康。擁有嘉義之肺美名的雙潭，於2023年通過國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際賽道認證，使嘉義市正式與國際賽道接軌，一場結合城市五感的「2024嘉義雙潭星光路跑」盛宴也即將於8月3日開跑，本年度路跑報名至6月25日截止，期待透過這場派對，把這項簡單的運動帶入生活，建構健康快樂的城市。

▲▼嘉義雙潭星光路跑周邊贈品相當豐富 。（圖／記者翁伊森攝）

教育處長郭添財表示，感謝教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫」支持嘉義市推廣全民運動的舞台，市府將透過打造運動城市並帶動市民的運動風氣，來發展運動經濟與城市行銷，藉著延續辦理第三屆嘉義雙潭星光路跑的機會，歡迎全國愛好運動與旅遊的民眾前來嘉義市，一起共創2024嘉義雙潭星光路跑全新的里程碑。

教育處也進一步說明，本賽事活動路線規劃有6.5K健康組與13K路跑組，除了適合親子共跑外，更結合在地人文、觀光、旅遊、生態、文創、美食等地方產業特色，藉由五感來體驗大自然、看見城市的繁華，在夜幕中，跑者們將穿越嘉義著名雙潭地標，在過程中可以遠離塵囂，飽覽嘉義夜景、品嘗嘉義美食，使身心靈沈浸在文化洗禮之中，與家人共度難忘的夜跑時光。

▲嘉義雙潭星光路跑啟動儀式 。（圖／記者翁伊森攝）

賽事以鮮明的星光小子IP，用以代表嘉義市象徵創造的人設搭配鮮明飽和色彩來創造記憶點，活動LOGO，特別以「嘉」字為主題，使用單一橫向線條轉化，在跑步時可呈現帶有速度感的元素，表現出大步流量、勇往直前的樣態，並加入十字的星光，藉以彰顯只要多一分積極，就能給生活帶來不一樣的改變。