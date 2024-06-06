　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義人氣親子路跑賽開放報名　雙潭星光路跑6月25日截止

▲▼2024嘉義雙潭星光路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼2024嘉義雙潭星光路跑記者會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

113年運動i臺灣2.0計畫-「2024嘉義雙潭星光路跑」記者會今(6)日在嘉義市政府舉辦，今年是嘉義市第三年舉辦城市夜跑活動，由副市長林瑞彥代表黃敏惠市長頒贈活動贊助單位感謝狀，與出席民代及贊助單位齊邀全國各地熱愛運動的跑者，來「嘉」體驗充滿星光與活力的夜跑，感受小城獨特魅力。

▲▼2024嘉義雙潭星光路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

▲市府致贈2024嘉義雙潭星光路跑贊助商感謝狀  。（圖／記者翁伊森攝）

林瑞彥表示，嘉義市是健康城市，也是一座熱愛運動的城市，市長黃敏惠帶領團隊努力朝向實踐聯合國永續發展目標(SDGs)，而跑步是一項門檻低、參與度高且有益身心健康的全民運動，也因此成為推動永續發展目標的有效方式。今天代表市長感謝全統運動用品余總經理舉辦不同主題的精彩賽事。

▲▼2024嘉義雙潭星光路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

▲全統運動用品余俊芳總經理介紹嘉義雙潭星光路跑周邊贈品 。（圖／記者翁伊森攝）

今年特別以鮮明的星光小子IP設定，歡迎全國各地的大朋友小朋友，一同走出戶外、擁抱健康。擁有嘉義之肺美名的雙潭，於2023年通過國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際賽道認證，使嘉義市正式與國際賽道接軌，一場結合城市五感的「2024嘉義雙潭星光路跑」盛宴也即將於8月3日開跑，本年度路跑報名至6月25日截止，期待透過這場派對，把這項簡單的運動帶入生活，建構健康快樂的城市。

▲▼2024嘉義雙潭星光路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義雙潭星光路跑周邊贈品相當豐富 。（圖／記者翁伊森攝）

教育處長郭添財表示，感謝教育部體育署「運動i臺灣2.0計畫」支持嘉義市推廣全民運動的舞台，市府將透過打造運動城市並帶動市民的運動風氣，來發展運動經濟與城市行銷，藉著延續辦理第三屆嘉義雙潭星光路跑的機會，歡迎全國愛好運動與旅遊的民眾前來嘉義市，一起共創2024嘉義雙潭星光路跑全新的里程碑。

▲▼2024嘉義雙潭星光路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

教育處也進一步說明，本賽事活動路線規劃有6.5K健康組與13K路跑組，除了適合親子共跑外，更結合在地人文、觀光、旅遊、生態、文創、美食等地方產業特色，藉由五感來體驗大自然、看見城市的繁華，在夜幕中，跑者們將穿越嘉義著名雙潭地標，在過程中可以遠離塵囂，飽覽嘉義夜景、品嘗嘉義美食，使身心靈沈浸在文化洗禮之中，與家人共度難忘的夜跑時光。

▲▼2024嘉義雙潭星光路跑 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義雙潭星光路跑啟動儀式 。（圖／記者翁伊森攝）

賽事以鮮明的星光小子IP，用以代表嘉義市象徵創造的人設搭配鮮明飽和色彩來創造記憶點，活動LOGO，特別以「嘉」字為主題，使用單一橫向線條轉化，在跑步時可呈現帶有速度感的元素，表現出大步流量、勇往直前的樣態，並加入十字的星光，藉以彰顯只要多一分積極，就能給生活帶來不一樣的改變。

 
ET快訊
快訊／新光三越前「撞死女騎士」！21歲肇逃司機抓到了
台北最好吃烤鴨納「黃仁勳美食地圖」　席開25桌宴請法人
台灣旅行團赴陸「1人遭留置」　其他團員都回家後才終於放人
快訊／國道1號2車追撞！　車流塞爆
快訊／下班注意！6縣市大雨特報　下到入夜
小三童遭霸凌1年　被捏到滿手血痕！惡師還逼她鞠躬道歉19mi

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

石門水庫60週年！桃園市府推麥塊遊戲線上闖關　還有紀念郵票

台塑企業響應海洋復育　17年魚苗放流達805萬尾

頑皮世界水域安全演練　逼真模擬滑水道撞傷意外事故強化應變能力

嘉義人氣親子路跑賽開放報名　雙潭星光路跑6月25日截止

嘉縣副議長陳怡岳贈「愛心粽」　透過警局志工送暖170戶弱勢少年

方一峰請市府爭取AI研發中心　黃偉哲歡迎到台南逛夜市設研發中心

迎接端節人車潮！花蓮新城警就位　重要路口景點設崗哨

樂活種植欲罷不能！吉安鄉鬱金香園開放第2梯認養　即日起申請

金門縣水產試驗所與廈門合作！　聯合放流魚苗569萬尾

收到2萬多電信欠費信函　台東女警覺先問派出所

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

Soya認愛大馬YTR！坦言分手：超級痛苦　抓包超強手機藏出軌照…他秒認喜歡小三

李到晛「無預警穿軍裝」現身錄影！　被白種元美食征服...改口叫爸爸XD

梁見後、黃仁勳同台　互尬台語逗翻觀眾

史詩級航空城計畫重塑桃園！轉型智慧先進城市經濟起飛

在德國搭世界最短電梯　間隔僅「10cm」他朦了

石門水庫60週年！桃園市府推麥塊遊戲線上闖關　還有紀念郵票

台塑企業響應海洋復育　17年魚苗放流達805萬尾

頑皮世界水域安全演練　逼真模擬滑水道撞傷意外事故強化應變能力

嘉義人氣親子路跑賽開放報名　雙潭星光路跑6月25日截止

嘉縣副議長陳怡岳贈「愛心粽」　透過警局志工送暖170戶弱勢少年

方一峰請市府爭取AI研發中心　黃偉哲歡迎到台南逛夜市設研發中心

迎接端節人車潮！花蓮新城警就位　重要路口景點設崗哨

樂活種植欲罷不能！吉安鄉鬱金香園開放第2梯認養　即日起申請

金門縣水產試驗所與廈門合作！　聯合放流魚苗569萬尾

收到2萬多電信欠費信函　台東女警覺先問派出所

殉職2勇消官方音檔首公布　局長曝致命關鍵：外部同仁未收到訊號

民進黨悄換民主基金會董事名單　范雲、沈伯洋入列

朝野衝突再升高恐倒閣？　柯建銘歡迎藍白「有種快提」：順勢解散國會

一顆粽子下肚得慢跑1.2小時消耗！國健署提食用3原則

華航營運5箭齊發　客貨運下半年需求持續暢旺

Lisa同框LVMH三公子被爆「派對當眾接吻」　21秒片流出飆上熱搜

開發金獲外資暴買20萬張　獲封「必勝金」飆漲7%

YTR本本被傳「給富二代戴綠帽」反擊！　怒嗆刷存在感：不可憐嗎？

11歲童腹痛、大量血便！　醫揪1病：先天性胃腸道畸形

林美秀忍不住當眾落淚　不想邊唱邊哭：當歌手最不好的示範

陸男童演出突石化暴哭　女伴獨自「和空氣對跳」

地方熱門新聞

台南女被強制執行！工作人員暫停業務還送慰問金

獨／失聯移工「種菜兼種大麻」遭逮

葉文鵬茶園製茶60年　7次奪得石碇包種茶特等獎

收到2萬多電信欠費信函　她警覺先問派出所

催繳簡訊也有詐騙台水簡訊請認明發送碼111

爆料光電場涉非法掩埋環保局開挖力暘光電查無不法！

林口觀照園產官學合力　打造無家者Showroom

考上警專屁孩狂言　不爽就開罰單

金門縣水產試驗所與廈門合作！聯合放流魚苗

南消二大踏勘高危險場所提升整體救災效率

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

南投市長夫人捐百萬敬邀　白沙屯媽明年9月贊境

桃園月桃路拓寬及延伸至福山路　完工通車

新北特教師助理員將加薪　7／1實施6成人員受惠

更多熱門

相關新聞

3歲童遭強灌午餐　被抓進廁所手臂全傷

3歲童遭強灌午餐　被抓進廁所手臂全傷

嘉義市某公共幼兒園遭家長質疑不當管教，孩子疑被強灌午餐，甚至被帶至廁所面壁思過，孩子雙手更是佈滿抓傷痕跡，孩子隔日抗拒到校的反應讓家長感到疑惑，直奔園所要求說明，到園後看到監視器畫面更讓家屬氣到跳腳，家屬質疑該蔡姓教保員進用資格，要求負責人出面說明道歉，但截稿前得不到回應。嘉市府表示，已派員到園所進行查察，對於該園所行政人員入班教學、餵食等違反相關規定將開罰，其他瑕疵部分仍調查中。

響應世界自行車日500人齊聚嘉義市

響應世界自行車日500人齊聚嘉義市

嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

杜絕登革熱　嘉義市將依法開罰

杜絕登革熱　嘉義市將依法開罰

陳世展5局失1分　台東縣扣倒勝

陳世展5局失1分　台東縣扣倒勝

關鍵字：

嘉義市嘉義雙潭星光路跑全統體育用品

讀者迴響

熱門新聞

張小燕赴靈堂致意！邱瓈寬親護送

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產

即／台南新光三越前「撞死女騎士」　駕駛竟落跑

黃仁勳訪鄒記隔壁桌也是大咖！見1酒主動搭話

影片曝光！唐治平今生日　情緒失控「站陽台大吼大叫」嚇壞鄰居

入獄時妻子被包養！桃園男關刀插嘴把她殺了

57歲林美秀驚爆罹血友病！

快訊／顧立雄取消傳統刺槍術、官兵休假回報　「通通回到戰訓本務」

今全台有雨　「下最大」地區曝

中捷長髮哥引用《芙莉蓮》金句紅回日本！官方回應了

藍心湄陪伴寬姐！走出靈堂還在哭

和美鎮罕見3.7有感地震　彰化斷層已百年未動

即／唐治平突在陽台大聲吼叫！鄰居嚇壞報警

男大生得糖尿病！醫一問「每天吃什麼」秒懂

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

更多

最夯影音

更多

雲林麵攤沙拉1280元！　老闆：因為新鮮乾淨

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面