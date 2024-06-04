嘉市3歲童遭強灌綠豆湯拌飯！被抓進廁所手臂全傷　教保員竟無照

▲ 嘉義市驚傳公共幼兒園不當管教案 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市某公共幼兒園遭家長質疑不當管教，孩子疑被強灌午餐，甚至被帶至廁所面壁思過，孩子雙手更是佈滿抓傷痕跡，孩子隔日抗拒到校的反應讓家長感到疑惑，直奔園所要求說明，到園後看到監視器畫面更讓家屬氣到跳腳，家屬質疑該蔡姓教保員進用資格，要求負責人出面說明道歉，但截稿前得不到回應。嘉市府表示，已派員到園所進行查察，對於該園所行政人員入班教學、餵食等違反相關規定將開罰，其他瑕疵部分仍調查中。

嘉義市一所成立24餘年、有140多位學童的公共幼兒園3日傳出學童遭強灌午餐，孩童回家後因4日早上在家一直喊著不想去學校讓父母感到疑惑，進一步關心後才讓孩子被體罰，強灌午餐事情以及廁所面壁。

監視器畫面顯示，蔡員於3日12時許以點心綠豆湯伴白飯餵食該孩童，但孩童卻因不想進食，過程發生當下安撫無效，孩子一度被強灌，更被帶到一旁廁所面壁思過，整個畫面曝光讓家屬心痛，怒斥園方教育及隱瞞過程。

▲家屬相當心疼自己孩子整個被抓傷 。（圖／記者翁伊森攝）



園方表示，對於員工強行餵食行為感到震驚，也一直對家屬抱歉，不斷強調辦學宗旨不會讓孩子餓肚子，但不至於將孩子帶進廁所，會這麼做是怕孩子焦慮的情緒影響到其他將要午睡的孩子，教導方式會再調整，員工也會再教育。家屬質疑蔡師教保員資格，園方說法前後不一，經市府深入調查，蔡姓員工只是行政人員並未具備教保員資格，明顯違規。

教育處郭添財處長表示，市府知悉某幼兒園疑似有不當管教情事後，今日立即派員至該園進行瞭解，並於下午召開嘉義市教保相關人員違法事件認定委員會審查小組審查討論。經查該園師資符合法定配置，惟該園後續如經調查確認有擅自進用未具教保服務人員資格者從事教保服務，將依據教保服務人員條例第41條規定進行處罰，處負責人新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並令幼兒園限期改善，屆期仍未改善者，得按次處罰。

資深業內人士表示，遇到孩子不聽勸不願進食，通常會先勸導安撫！讓寶貝選擇喜歡的食物（也可以建議園方暫時為寶貝準備他偏好的食物），優先處理分離的焦慮，過了適應期，自然而然就能跟著同儕學習過幼兒園的團體生活！這當中需要很有耐心的老師和教保員，如果沒有熱誠會耐不住煩！