打造校外安全網　嘉義市舉辦志工、導護暨愛心商店表揚大會

▲▼ 嘉義市113年度學校志工、導護老師暨愛心商店表揚大會 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市在蘭潭國中舉行「113年度學校志工、導護老師暨愛心商店表揚大會」，表揚並感謝志工、導護老師及愛心商店的辛勞奉獻，提供學生充滿關懷、安心的環境，守護的學子的安全。黃敏惠市長親自頒獎表揚各校服務績優的102位學校志工、33位導護教師，以及28間愛心商店，感謝志工、老師及愛心商店為學生們的付出，希望透過表揚活動，鼓勵更多家長投身學校志工的服務行列，落實學校、社區及家長三方的合作，提升上放學的交通品質，營造充滿關懷、安全、安心的學習環境。

黃敏惠市長表示，教育決定人才，人才決定未來，感謝各位學校志工、老師及愛心商店的付出，讓這個社會充滿愛與奉獻，特別是大家來自各行各業，致力於圖書、環保、晨光教學與導護等各領域，許多在孩子畢業後仍堅守在學校，你們的付出是嘉義市日益進步的基石。特別是今年在中國時報縣市施政滿意度調查中，嘉義市教育品質連續5年拿到金獎，教學品質深獲市民肯定，在看見蘭潭國中語文雅國小學生開場表演，充滿活力與自信，這都是來自教育的成果，也感謝志工們與市府團隊共同努力打造良好學習環境，打造更有愛的社會、增進彼此的連絡。讓孩子在安全的環境中長大，也讓教育團隊能更多專注在教學專業上。黃敏惠市長最後也呼籲家長能放下手機，多陪伴孩子，期盼在各位志工、教師及愛心商店的共同努力下，讓嘉義市更加幸福及美好。

教育處郭添財處長表示，今年的表揚蘭潭國中學區內的權鴻機車行自97年至今擔任愛心商店長達18年，老闆竭力協助學校，為嘉義市的繁榮與發展貢獻更多力量。志工服務超過20年以上的有9人，其中林森國小侯來滿從69年9月開始擔任學校交通導護志工長達44年，負責盡職。蘭潭國中陳喜彥94年自學校退休後，持續協助交通導護長達20年。導護老師服務達30年者計有2人-蔡育芬老師(崇文國小)、姜幸珠老師(嘉北國小)，兩位老師對於導護工作熱心積極，認真盡職，細心負責維護學生的安全，對於導護工作的熱忱實屬可貴。另宏仁高中的羅政權老師導護工作11年，曾是軍訓教官，多次在校門導護時間，防範嚇阻及驅趕校外變態人士騷擾學生，有效維護學生上下學之安全。