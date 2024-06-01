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500人齊聚響應世界自行車日！　嘉義市YouBike 2.0零失竊率

▲▼ 響應世界自行車日「500人」齊聚「來嘉BIKE訪」黃敏惠市長聯手林莎提倡運動樂活 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 響應世界自行車日「500人」齊聚「來嘉BIKE訪」，黃敏惠市長聯手林莎提倡運動樂活 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

提前迎接6月3日「世界自行車日」，嘉義市今(1)日舉辦充滿慢遊樂趣的「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗活動，吸引超過500名自行車愛好者參與，由市長黃敏惠與活動代言人林莎一同為活動鳴槍並為騎士自加油，替愜意的騎乘活動揭開序幕。「騎自行車在嘉義市是很幸福的事！」市長黃敏惠說，嘉義市有好吃、好玩、好精彩、好漂亮的自行車道，還有永續悠遊的好環境，邀全國民眾來嘉，享受最舒心的鐵馬之旅。

▲▼ 響應世界自行車日「500人」齊聚「來嘉BIKE訪」黃敏惠市長聯手林莎提倡運動樂活 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，「嘉義市雖是小城，卻不斷創新，新舊融合！」從民國97年全市第一條自行車道「嘉油鐵馬道」開始，至今全市自行車道主線已長達25公里，全新自行車道陸續啟用，嘉油鐵馬道更透過不斷更新設施，繼續以最佳面貌為市民朋友提供優質運動休閒好去處。

▲▼ 響應世界自行車日「500人」齊聚「來嘉BIKE訪」黃敏惠市長聯手林莎提倡運動樂活 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠進一步指出，嘉義市不僅自行車道系統完備，也提供便捷的YouBike服務，短短3年半的時間，騎乘人次已突破500萬人次，周轉率每車4轉，高居非六都第一名，嘉義市YouBike 2.0創下零失竊率紀錄，更讓嘉義市成為全國首發YouBike 2.0E電輔車的城市的原因，優質的公民素養令業者都極為欽佩和肯定。今年，嘉義市將再擴充建置50站點、375輛車，提供市民朋友和遊客更好的享受和服務，讓永續不是一句口號，而是一種生活態度。

▲▼ 響應世界自行車日「500人」齊聚「來嘉BIKE訪」黃敏惠市長聯手林莎提倡運動樂活 。（圖／記者翁伊森攝）

因主持食尚玩家外景美食節目而與嘉義市結緣的活動代言人林莎說，她曾採訪西市場鱔魚麵、壺豆花、起風、燃手串、文化路珍珍海產粥、東門圓環旁的火婆煎粿等美食，盛讚嘉義市的庶民小吃和文青小店，讓人印象非常深刻。她也發現嘉義市環市自行車道四季都有不同美景，小小的嘉義市有著令人驚豔的城市風景，邀請全國的好朋友們可以帶著愛車來體驗嘉義市動人的旅遊魅力。

▲▼ 響應世界自行車日「500人」齊聚「來嘉BIKE訪」黃敏惠市長聯手林莎提倡運動樂活 。（圖／記者翁伊森攝）

「來嘉BIKE訪」環市自行車道騎乘體驗，活動滿是樂活休閒氛圍，騎乘路線從北香湖公園出發，沿著世賢路行車道一段到三段前行，最後終點站是國立嘉義大學新民校區，全程約7公里，騎完全程還有機會抽中iPhone 15等多樣大獎。車友們行經世賢路自行車道時，穿越整排高聳參天的桃花心木林，都有種從都市進入森林裡的錯覺；加上適逢夏日限定、亮眼奪目的阿勃勒「黃金雨」盛開時節，更讓人心曠神怡，讚嘆季節轉換之美。

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，「嘉義市環市自行車道」，還有便捷公共租賃自行車系統(YouBike)，四季美景環繞，人文生態串聯，可隨時滿足旅人穿梭街屋小巷的樂趣，今日記者會也首度公開嘉義市第一支自行車主題曲「一直+1騎不完」，由築夢者團隊與林森國小的6位小舞者共同編舞演繹，透過MV帶出嘉義市自行車道美景。全長約25公里的自行車道主線，邊騎邊玩大約3.5小時即可騎乘完畢，再搭配市區電動公車，造訪嘉義市超過百家的潮選店，賞花、賞景、吃美食，輕輕鬆鬆一日遊就能感受嘉義市獨特魅力。

張婉芬進一步表示，為更加優化嘉義市自行車道，市府已向交通部觀光署爭取6,000萬經費，整修「嘉油鐵馬道」。目前正著手改善照明、護欄，並將中央木棧道改為混凝土仿木紋材質，同時也將新設三座公廁，預計今年十月就會全部完工，迎合更多市民優質運動、樂活休閒的需求。

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