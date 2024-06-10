嘉義市推「芋頭肉粽」與「魩仔魚肉粽」　適合長輩牙口易消化

▲嘉義市社區營養師推薦美味端午粽 好咀嚼易消化 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午佳節嘉義市衛生局社區營養師貼心為長者設計兩款美味粽子，容易咀嚼好消化，希望長者在端午節與家人共同享受吃粽樂趣。

嘉義市社區營養師參考實證基礎與國人飲食習慣，運用食材挑選、切割、烹煮技巧等，設計「芋頭肉粽」與「魩仔魚肉粽」等兩款適合長輩咀嚼的軟質地粽子。營養師將五花肉絞肉、鹹蛋黃、乾香菇、薑蒜、芋頭及紅蘿蔔等內餡食材切成絲、末及小丁狀，分別將內餡及米飯蒸熟後一起拌勻並包入粽葉內，再蒸10-15分鐘，讓粽子口感軟爛容易咀嚼，非常適合長者食用。

陳冠臻營養師提醒，如以粽子為主食，一個剛剛好，粽子內餡已有豬肉、蛋黃等蛋白質類食物，建議每餐再搭配半碗至一碗的蔬菜，以及一個拳頭大小的水果，即符合六大類食物多樣化的搭配，提供不同的營養素。經過質地調整後的粽子，推薦社區長者動手試作品嚐，如有粽子食譜相關問題，歡迎電洽嘉義市衛生局國民健康科(電話2338066分機534陳冠臻營養師、分機528侯信吉營養師、分機528李怡姍營養師、分機533王嘉伶營養師)。

一、芋頭肉粽

(一)材料：五花肉絞肉300公克、芋頭小丁200公克、蒜頭數顆、蝦米15公克、小朵乾香菇10-15朵、毛豆仁90公克、紅蘿蔔小丁60公克、紅蔥醬15公克、鹹蛋黃3顆、白米2杯、長糯米0.5杯。

(二)步驟做法：

1.絞肉先炒香再加入蝦米、香菇一起炒香後，再加入蒜頭及調味料。

2.芋頭小丁炸上色再加入步驟1的食材備用。

3.毛豆仁、紅蘿蔔丁燙熟備用。

4.將煮熟的飯加入上述內餡、毛豆仁及紅蘿蔔小丁下去一起拌勻後，將餡料、半顆蛋黃包進粽葉內，再蒸煮10-15分即可完成。

二、魩仔魚肉粽

(一)材料：魩仔魚(熟)100克、香菇5朵切絲、鴻喜菇200克、紅蘿蔔切絲80公克、薑末20克、蒜頭末20克、四季豆3-5條、白米1.5杯、十穀米150公克。

(二)步驟做法：

1.十穀米先浸泡水2小時候再與白米混合蒸30分備用。

2.魩仔魚沖洗後將多餘水分擠出，將魩仔魚下鍋炒乾炒香後再加入紅蘿蔔絲、香菇絲、鴻喜菇、一起拌炒最後加入高湯調味。

3.將十穀米與步驟2拌勻後將餡料及四季豆切片包進粽葉內，再蒸煮10-15分即可完成。