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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌諷「懲治台獨」邏輯　侯友宜、柯文哲選總統也是台獨？

▲▼民進黨中央召開 下鄉宣講 反濫權 護民主記者會 林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大陸國台辦21日與公安部、國安部等機關聯合發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，最重判處死刑，依法終身追責。對此，民進黨秘書長林右昌今（23日）表示，依照國台辦邏輯，2300萬台灣人民選總統也是台獨份子，那國民黨候友宜跟民眾黨柯文哲参選總統，豈不也是台獨。他強調，中華民國主權屬於台灣人，是不分黨派所有人一起守護！

林右昌於臉書表示，在共產黨統治下的中國，是一個沒有民主與人權的國家，法律只是為共產黨服務的工具，製造人民恐懼以方便威權統治，跟過去的「國民黨」完全一模一樣。

林右昌指出，中國秘密警察在海外抓人，已經是現在進行式，現在所有台灣人進到中國或只是過境香港都有很高的風險，被莫名地搜行李，查私人筆記，扣手機，已經都在發生，就算是未成年的孩子也無法倖免。

林右昌批評，依照國台辦的邏輯，主張中華民國主權獨立就是台獨，2300萬台灣人民選自己的總統也都是台獨份子！那國民黨侯友宜跟民眾黨柯文哲参選中華民國總統，豈不也是台獨，而且應該被中國列為頭號戰犯。

林右昌大酸，國民黨立委翁曉玲在立法院公開說要「反攻大陸」，這應該要算公開巔覆中共政權吧？！他不曉得中共要判翁什麼罪，應該要很重吧？以後她如果進到中國，要不要直接抓起來？

最後，林右昌強調，中華民國台灣的主權屬於2300萬台灣人民，這是不分藍綠黨派所有人都要一起守護的！

▼侯友宜柯文哲互相寒暄。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲▼侯友宜柯文哲互相寒暄。（圖／翻攝侯友宜臉書）

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