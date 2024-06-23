國民黨想找民眾黨修「選罷法」　黃國昌：不在優先法案清單中

▲黃國昌出席「眾情眾義」新北捐血活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／新北報導

立院外21日上演「青鳥」對決「藍鷹」，雙方人馬各有想罷免的立委；立院國民黨團擬在下會期處理《選罷法》修正草案，改為「同意票數超過被罷免人當選得票數」才通過罷免，並想找民眾黨討論。對此，民眾黨團總召黃國昌23日表示，《選罷法》修法不在民眾黨優先法案清單之列。

針對國民黨想尋求民眾黨合作修《選罷法》，民眾黨目前態度如何？黃國昌23日上午出席 「眾情眾義」新北捐血活動時回應，民眾黨在立院裡面，有自己要優先推動的法案，本會期開始時，已將優先法案清單透過記者會對外清楚報告。

黃國昌提及，民眾黨團在會期一開始的黨團3長會面結論，有3個重要改革願意跟在野的國民黨攜手努力，一是剛通過的國會改革法案，二是目前還在審議當中的《財政收支劃分法》，第三則是司法改革「吹哨者保護法」，雖已完成詢答，但還沒進入法案實質審查，呼籲國民黨別忘了跟台灣社會共同的許諾，盡快將「吹哨者保護法」排審。

黃國昌指出，《選罷法》不在民眾黨優先法案清單之列，也不在本來跟國民黨談妥、共同要推動的改革法案，所以民眾黨對此事並沒有進一步評論。

面對媒體人黃暐瀚分析，民眾黨8席立委都是不分區，但罷免戰局僅「藍綠對決」，年輕人在無法選擇民眾黨的情況下，可能會轉向支持民進黨，使「小草」變「小綠」？黃國昌說，自己不是很清楚此政治上的臆測，只是覺得在台灣政治圈中進行所謂政治上的見縫插針，政治上為自己黨派或私利所進行的操弄，真的太多了。

黃國昌呼籲，請大家回到台灣公共政策上必須要推動的改革，國會改革只是民進黨8年跳票清單當中一小項，外界可以盤點過去8年民進黨跳票多少法案，到目前為止，新國會都還沒積極推進，「該做的事情太多了，與其花時間在這種毫無意義的政治口水跟操弄當中，我們心思跟時間、精力是放在立委該做的事情上，推動改革法案、認真監督行政部門。」

此外，由於過去在時代力量曾提「降低選罷法門檻」，是否因此不與主張「調高門檻」的國民黨合作？黃國昌稱，自己有個人的政治主張、個人的想法，加入民眾黨團以後，所有法案都在黨團會議中，經由大家討論且有共識，而採取一致的立場。