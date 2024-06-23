　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨想找民眾黨修「選罷法」　黃國昌：不在優先法案清單中

▲▼ 黃國昌出席「眾情眾義」新北捐血活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲黃國昌出席「眾情眾義」新北捐血活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者袁茵／新北報導

立院外21日上演「青鳥」對決「藍鷹」，雙方人馬各有想罷免的立委；立院國民黨團擬在下會期處理《選罷法》修正草案，改為「同意票數超過被罷免人當選得票數」才通過罷免，並想找民眾黨討論。對此，民眾黨團總召黃國昌23日表示，《選罷法》修法不在民眾黨優先法案清單之列。

針對國民黨想尋求民眾黨合作修《選罷法》，民眾黨目前態度如何？黃國昌23日上午出席 「眾情眾義」新北捐血活動時回應，民眾黨在立院裡面，有自己要優先推動的法案，本會期開始時，已將優先法案清單透過記者會對外清楚報告。

黃國昌提及，民眾黨團在會期一開始的黨團3長會面結論，有3個重要改革願意跟在野的國民黨攜手努力，一是剛通過的國會改革法案，二是目前還在審議當中的《財政收支劃分法》，第三則是司法改革「吹哨者保護法」，雖已完成詢答，但還沒進入法案實質審查，呼籲國民黨別忘了跟台灣社會共同的許諾，盡快將「吹哨者保護法」排審。

黃國昌指出，《選罷法》不在民眾黨優先法案清單之列，也不在本來跟國民黨談妥、共同要推動的改革法案，所以民眾黨對此事並沒有進一步評論。

面對媒體人黃暐瀚分析，民眾黨8席立委都是不分區，但罷免戰局僅「藍綠對決」，年輕人在無法選擇民眾黨的情況下，可能會轉向支持民進黨，使「小草」變「小綠」？黃國昌說，自己不是很清楚此政治上的臆測，只是覺得在台灣政治圈中進行所謂政治上的見縫插針，政治上為自己黨派或私利所進行的操弄，真的太多了。

黃國昌呼籲，請大家回到台灣公共政策上必須要推動的改革，國會改革只是民進黨8年跳票清單當中一小項，外界可以盤點過去8年民進黨跳票多少法案，到目前為止，新國會都還沒積極推進，「該做的事情太多了，與其花時間在這種毫無意義的政治口水跟操弄當中，我們心思跟時間、精力是放在立委該做的事情上，推動改革法案、認真監督行政部門。」

此外，由於過去在時代力量曾提「降低選罷法門檻」，是否因此不與主張「調高門檻」的國民黨合作？黃國昌稱，自己有個人的政治主張、個人的想法，加入民眾黨團以後，所有法案都在黨團會議中，經由大家討論且有共識，而採取一致的立場。

ET快訊
700萬保時捷撞爛！　瞬間畫面曝
食物冰太久害胰臟癌？醫揭「5危險因子」：說法錯誤
刺青男「作勢打超商店員」　外國男勸架：想幫忙！網讚爆
日賣淫妹「假裝處女」80次！價碼秒翻倍　自爆秘訣：假裝喊痛
小黃拒載！　北市33歲男亮武士刀猛砍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨想找民眾黨修「選罷法」　黃國昌：不在優先法案清單中

馬曾提設委員會遭柯建銘嗆「太上皇」　朱立倫：賴清德現在設3個

柯文哲酸：民進黨剉咧等　有聽證調查權「很難封存、不交資料」

罷免「藍綠對決沒有白」　黃暐瀚曝綠營策略：塑造對立小草回歸

覆議案否決、陸懲治台獨為藍白配合演出？　朱立倫轟綠怕被揭弊

酸共產黨是「台灣的豬隊友」　柯文哲：讓台人跑更遠、靠美越近

「廣場舞大媽被叫到立院問話？」　柯志恩酸綠別把習近平刻心裡

藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

朱立倫諷「青鳥吹的冷氣是中國制」　藍粉嗨：民進黨都吹中國風

釋憲辯論！黃國昌願自動請纓　要政院別再拿假訊息「禁不起考驗」

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

女拿橡皮擦問友如何稱呼　網聽擦布：第一次聽到！

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

柴犬掙脫牽繩硬闖馬路　害2車擦撞事後還肇逃！

花蓮寵物店失火！傷亡不明　現場人員路旁急幫狗狗CPR

馬來貘「抵台猝死」將解剖釐清　日網聞訊暴哭：登機前好好的

國民黨想找民眾黨修「選罷法」　黃國昌：不在優先法案清單中

馬曾提設委員會遭柯建銘嗆「太上皇」　朱立倫：賴清德現在設3個

柯文哲酸：民進黨剉咧等　有聽證調查權「很難封存、不交資料」

罷免「藍綠對決沒有白」　黃暐瀚曝綠營策略：塑造對立小草回歸

覆議案否決、陸懲治台獨為藍白配合演出？　朱立倫轟綠怕被揭弊

酸共產黨是「台灣的豬隊友」　柯文哲：讓台人跑更遠、靠美越近

「廣場舞大媽被叫到立院問話？」　柯志恩酸綠別把習近平刻心裡

藍想找白修選罷法！柯文哲：天下本無事　庸人自擾「搞什麼鬼？」

朱立倫諷「青鳥吹的冷氣是中國制」　藍粉嗨：民進黨都吹中國風

釋憲辯論！黃國昌願自動請纓　要政院別再拿假訊息「禁不起考驗」

體感45°C熱爆！彰化傳3例「熱中暑案例」　43歲女登山昏厥命危

6間第一排海景咖啡廳推薦　絕美玻璃屋＋質感甜點享受療癒時光

700萬保時捷北宜掛點片！騎上山壁撞護欄　車頭毀爛輪胎變形

違反禁令闖巴勒斯坦地盤！　以色列菜攤老闆遭當街槍殺

OL每晚腳底癢爆！竟是「不寧腿症」　醫曝5大病因

快訊／花蓮「鋼管紅茶」旁小吃店火警　警消灌救傷亡不明

繳停車費「1角落藏驚喜」　百萬YTR賺到！全場炸鍋：很貼心

國3北通霄段火燒車！引擎突冒煙起火　駕駛急停路肩逃命

國民黨想找民眾黨修「選罷法」　黃國昌：不在優先法案清單中

用雜物「佔位博愛座」！女子遭勸怒嗆：哪條憲法規定不能放東西？

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

政治熱門新聞

幕後／漢光40無劇本「真的不演了」　取消預演、表演展示性科目

質詢竟要台積電的機密資料？　洪孟楷反擊：民進黨就是只會抹黑

中共15共機、6共艦「三面夾台」　再射火箭飛越台灣ADIZ

控陳沂胡說八道　苗博雅：把我的演講解釋成完全相反的意思

消費糾紛不開心也被叫到立院問話？　新北議員爆綠營帶頭造謠

柯文哲轟民進黨：還沒看到國會擴權先看到「總統擴權」

共機逼近北市20餘海浬　退役少將示警嚴重性

釣客滯陸3個月回不來！陳玉珍攜家眷探親　

幕後／漢光軍方要「直球對決出糗」　預判拋錨、夜訓民怨都當實戰

卓內閣二訪花蓮　陳世凱：未來將每月實地瞭解復原重建進度

交通部道安平台6／24上路　李孟諺：新增175處科技執法

幕後／主張中華民國也算台獨　國安系統提醒：赴陸風險提高

青年座談黃埔軍隊　學者籲軍事教育應回歸台灣本位，正視鳳山精神與貢獻

中國大動作「懲治台獨」　沈伯洋揭原因：習近平越來越慌

更多熱門

相關新聞

馬曾提設委員會遭柯建銘嗆「太上皇」　朱立倫：賴清德現在設3個

馬曾提設委員會遭柯建銘嗆「太上皇」　朱立倫：賴清德現在設3個

總統賴清德日前宣布，總統府將成立國家氣候變遷對策、全社會防衛韌性、健康台灣推動等三大委員會，三個委員會都由賴總統擔任召集人，遭民眾黨主席柯文哲痛批「讓總統擴權」。國民黨主席朱立倫今（23日）表示，過去前總統馬英九要成立委員會，民進黨就說這完全是總統擴權，變成太上皇，「請問今天賴清德做同樣事情，他不是太上皇、擴權嗎？」

柯文哲：國會聽證調查權　民進黨剉咧等

柯文哲：國會聽證調查權　民進黨剉咧等

罷免「藍綠對決沒有白」　黃暐瀚曝綠營策略：塑造對立小草回歸

罷免「藍綠對決沒有白」　黃暐瀚曝綠營策略：塑造對立小草回歸

覆議案否決、陸懲治台獨為藍白配合演出？　朱立倫轟綠怕被揭弊

覆議案否決、陸懲治台獨為藍白配合演出？　朱立倫轟綠怕被揭弊

柯文哲酸共產黨是台灣的豬隊友

柯文哲酸共產黨是台灣的豬隊友

關鍵字：

民眾黨國民黨立法院選罷法罷免黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

病毒大亂鬥！　醫：急診塞爆

大韓航空「驟降2.1萬英尺」急返航　台旅客曝機艙內狀況

胰臟癌年輕患者變多　醫揭：沒症狀卻有「1跡象」小心

即／花蓮寵物店嚴重火警！傷亡不明

嫩妹吃掉15歲小男友挨告！他認「很舒服」

《順風婦產科》美月要結婚了

李多慧林襄遭前隊友出賣！「崩壞照」PO網瘋傳

男友養4比特犬　她遭圍攻「撕咬致死」

跑步機跌倒「摔出窗戶」　印尼女墜樓亡

愛犬寄養在阿嬤家！結果不回家了

餐酒館老闆喝茫拒測！1088萬麥拉倫當場拔牌

樂天MC挨轟懺悔「我不只不正還不會主持」

韓男星爆性侵學生！逞獸慾下跪懺悔：誤會了抱歉　受害女崩潰錄影

YTR眾量級Andy生日放閃家寧！　她甜讚：生命重要的人

快訊／中華男籃前總教練張學雷逝世　享壽61歲

更多

最夯影音

更多

正妹導師不捨學生畢業　感性暴哭：你們榮耀我3年

4歲和7歲日本志工！　皇居外苑當英語導覽

孫安佐移送...狄鶯神隱3天發聲！　「自己選擇自己承擔」：用心所以傷心

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

女CEO「買精生雙胞胎」：願望全實現　她感動落淚...兩女兒甜笑抱弟弟們！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面