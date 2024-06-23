批賴清德能源政策空轉虛耗　藍委：童子賢已說綠能非簡單可達成

▲國民黨立委廖偉翔。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德日前宣布總統府將設「國家氣候變遷對策委員會」，邀請和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人，不過因童子賢多次倡議讓核能成基載電力，與民進黨政府「非核家園」政策衝突，在野質疑賴清德的能源政策究竟是什麼？國民黨立委廖偉翔今（23日）批，賴清德總統跟內閣表現毫無領導能力，像是無頭蒼蠅、多頭馬車，讓人民不知何去何從。

廖偉翔直言，面對能源政策，賴清德總統跟內閣表現毫無領導能力，像是無頭蒼蠅、多頭馬車，讓人民不知何去何從，從最近行政院長卓榮泰在立法院的答詢、經濟部長郭智輝的失言、氣候變遷委員會副召集人童子賢的公開喊話，就是一人一把號各吹各的調。賴清德沒有明確的政策方向，所以到底要帶我們往哪裡去，沒有人知道，人民看到的只是空轉、虛耗。

廖偉翔指出，綠能非簡單可達成，連童子賢都說政府不該誤導大眾，這就是因為賴清德沒有明確的政策方向，所以到底要帶我們往哪裡去，沒有人知道。所以現在人民看到的只是空轉、虛耗。

廖偉翔強調，在供電不穩定的狀態下，無論是麥寮電廠或是中火，都會火力全開，所造成空氣污染的苦果確是由中部人承擔，先犧牲中部人的健康，讓中部人用肺發電，加大火力發電補足核電缺口，身為中部的立委不能接受這樣的事情。