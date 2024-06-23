許智傑翻車？「藍鷹行動」納粹旗人士持民進黨證　藍營轟綠雙標

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革覆議案表決當日，有人在「藍鷹行動」活動高舉納粹旗，引爆爭議及民進黨立委許智傑等人批評，但舉納粹旗者卻被發現曾是民進黨員，還在網路曬出民進黨證。民進黨發言人吳崢今（23日）表示，舉納粹旗的人士已退出民進黨逾14年，呼籲藍營勿惡意連結。國民黨則反擊，點名許智傑應出面道歉，批民進黨造謠、雙標。

對於參與舉納粹旗的德國舊馬克協會理事長卻曬出民進黨黨證，外界質疑是否意味民進黨是納粹信徒？吳崢指出，該黨證照片所指謝華謀，於1992年間入黨，2010年因未繳黨費自動退黨。該員早已退黨超過14年，行為與民進黨無任何關聯，請國民黨停止無故抹黑、惡意連結。

國民黨則說，讓公眾討論基於真相，是國民黨一貫立場，也是他們開啟國會改革的初心。持納粹旗的舊馬克協會成員既非國民黨黨員（或前黨員）、更非訴求相同的團體，僅是路過藍鷹行動，民進黨立委許智傑在毫無依據情況下，就抹黑為「國民黨是納粹信徒」，蓄意惡意連結；而謝華謀曾是民進黨黨員是事實，舉納粹旗侵入藍鷹行動後台，卻不需承擔「民進黨是否為納粹信徒」的質疑，反而要各界不要惡意連結，這不是雙重標準，什麼是雙重標準？

國民黨批，許智傑不願承擔任何責任，甚至仍不願道歉。難道支持造謠與謊言是民進黨的立場嗎？如果是，無怪乎民進黨會反對國會改革，主張行政官員在國會有說謊話的權利。