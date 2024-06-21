表決前先表表態　民眾黨：支持國會改革、否決行政院覆議案

▲台灣民眾黨總召黃國昌等人議場前受訪 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出的國會改革修法覆議案21日將進行表決，民眾黨團上午也在議場前召開記者會，直接表態會投票支持國會改革法案。總召黃國昌說，民眾黨團支持堅定邁出國會改革的腳步，「針對政院提出荒腔走板的理由覆議案，予以否決」。

黃國昌說，針對這次國會改革法案三讀通過後，行政院所提出的覆議，經過了2天全院委員會的審查，相信在詢答過程中，民眾黨團所派出的4位代表充分清楚地應證了，行政院這次所提出的覆議理由，不僅荒腔走板，且充斥著假訊息。

黃國昌指出，民進黨政府為了掩飾自己針對國會改革跳票8年，竟然可以背棄過去主張，還聲稱民進黨過去所提出的國會改革法案都是違憲，「這種荒腔走板的主張，連民進黨長期在耕耘研究國會改革的理論大師林濁水都看不下去了，發言抨擊民進黨團代表竟指稱自己過去改革法案違憲，這樣的主張，非常地荒謬」。

「讓我們更痛心的是，行政院竟然已經成為假訊息的散播中心。」黃國昌說，在這次提出的覆議理由中，不管是懷疑官員說謊就可課以刑責，還是這次改革會讓人事同意權的審查變成無限期，「相信在民眾黨團所推派的代表跟卓榮泰彼此之間的詢答過程，已經清楚凸顯出來，卓不僅沒有能力，也根本沒有任何辦法來面對他們所提出的假訊息」。

黃國昌強調，在今天國會改革覆議案，民眾黨團所有黨團成員將會一致投票，支持國會改革法案、堅定邁出國會改革的腳步，針對政院提出荒腔走板的理由覆議案，予以否決。

針對民進黨秘書長林右昌表示，覆議後宣講仍繼續進行，民眾黨有無相關規劃？黃國昌說，執政黨要下鄉宣講，民眾黨團表示尊重，「只有提醒一件事，執政黨下鄉宣講民主理念絕對是好事，但若是到台灣各個角落持續散播假訊息，且藉由這方式操作台灣公民社會彼此之間的衝突對立的話，絕對不是一個負責任的執政黨該做的事」。

黃國昌說，民眾黨團希望台灣要改革，繼續往前走，因此，著重的重點將是在國會改革法案完成後，過去民進黨所留下的種種貪污腐弊、違法濫權的弊案，如何藉由國會調查權的行使，要求民進黨給全民一個交代。

同時，也會推動民眾黨團選前所承諾的各項改革，包括財政收支劃分法、反貪腐法制、吹哨者保護、讓年輕人基層勞工加薪的相關法案，都是接下來一步步要履行對選民承諾的具體動作。

黃國昌說，針對下階段行動，民眾黨團在明天晚上也會在榮星花園舉辦公民開講，民眾黨團會向大家報告接下來進行的工作內容，也會聆聽所有參與公民開講的朋友心聲 。