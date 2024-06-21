柯建銘「對民意有信心」　若覆議案失敗黨團將提釋憲、暫時處分

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立法院院會將表決國會改革覆議案，民進黨團總召柯建銘表示對民意有信心。但外界預期政院覆議案不會過關，對於後續手段，黨團幹事長吳思瑤今受訪時表示，黨團會率先提出釋憲案，政院也表明該釋憲就釋憲，還有監察院、總統府都是受到影響政治機關，尊重各機關評估。至於是否提出暫時處分，吳思瑤表示，會跟釋憲一起提出。

對於今日覆議案，吳思瑤指出，民進黨責任就是守護議場，讓投票順利進行，這是立法院第十四次覆議案，非常有經驗也有相關規劃、有前例可循，相信議事部門都規劃好了，民進黨不會有任何杯葛跟惡意阻擾，希望國民黨守秩序，各黨都有責任讓覆議案順利進行。

吳思瑤也向立法院長韓國瑜喊話，在主持院會秩序、議事安排還是要負最大責任，民進黨透過全院委員會質詢清楚表達，已經窮盡一切努力向社會訴求，請韓國瑜務必守護議場，平和順利讓覆議案完成。

吳思瑤強調，釋憲是最後手段，已經積極研議且籌備中，這畢竟是後續手段跟處置，全心全意在覆議案行使，希望有正面結果讓擴權惡法失效、準備釋憲中，但希望不用進行，覆議案就可以先馳得點。

吳思瑤指出，立院黨團會率先提出釋憲案，政院也表明該釋憲就釋憲，還有監察院、總統府都是受到影響政治機關，尊重各機關評估跟準備，民進黨團都準備好了。至於是否提出暫時處分，吳思瑤表示，會跟釋憲一起提出。



