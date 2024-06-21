力挺國會改革！藍鷹不畏豔陽　聚集立法院隔街對尬青鳥

▲「國會改革」相關法案覆議戰，國民黨動員支持者，組成藍鷹行動。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出的國會改革修法覆議案今（21日）將進行表決，國民黨發動「藍鷹行動」動員大批支持者到立法院外聚集，要給場內進行投票表決的國民黨立委支持。此次活動國民黨租下青島東路、林森南路段，現場排滿椅子粗估有4000張，不少區域立委也積極從選區內動員支持者到場，遊覽車一車一車陸續抵達，目前持續聚集中。

國民黨今借青島東路、鎮江街到林森南路這段路權，號召「力挺國會改革 藍鷹翱翔 弊案現形」挺改革活動。國民黨團表示，這次由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去8年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。

由於今天夏至，一早的氣溫便高達31度，十分炎熱，現場聚集的支持者幾乎人手一把陽傘遮蔭，許多立委、議員等民代辦公室紛紛在現場發放手搖扇，堪稱是最熱門的應援小物。目前支持者陸續往林森南路、青島東路後端聚集。現場粗估已有破千人聚集，也塞爆附近的超商、麥當勞等店家。

不少藍委也把握表決前的空擋，到場外與支持者互動。徐巧芯說，大家都期待新的國會、新的改革可以調查出民進黨的陳年弊案，但為什麼還沒挖出真相？因為立委不是檢察官、法官，只有檢察官、法官可以判刑定罪，但若憲法賦予立委的調查權聽證權能實施，大家關心的疫苗採購案、口罩案、雞蛋案，就可以透過調查權聽證權，在最短時間內把所有真相公諸於世。