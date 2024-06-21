覆議案表決前現身藍鷹場　傅崐萁高喊：把民進黨貪官押入大牢　

記者陳家祥／台北報導

行政院提出的國會改革修法覆議案21日將進行表決，國民黨發動「藍鷹行動」動員大批支持者到立法院外聚集，力挺國會改革案。上午在活動開始前、約8點20分左右，國民黨立法院黨團總召傅崐萁特別到場確認活動準備狀況，還親自協助擺設椅子；接著9點40分左右，傅再度出現在場外，與現場支持者互動，受到支持者熱情歡呼，傅崐萁現場宣講時，痛批民進黨就要權與愛錢，希望讓國會有權，一起把民進黨的貪官打入大牢，把腐敗的民進黨押進大牢。

國民黨今借青島東路、鎮江街到林森南路這段路權，號召「力挺國會改革 藍鷹翱翔 弊案現形」挺改革活動。國民黨團表示，這次由國民黨中央黨部及立法院國民黨團協力籌辦，邀請全國支持國會改革、希望陽光照進立法院的鄉親一起共襄盛舉，走上街頭把過去8年對民進黨貪汙腐敗、專制傲慢的不滿吶喊出來。

傅崐萁上台宣講時說，民進黨這8年貪污腐敗、草菅人命，人命在民進黨眼裡是沒有價值的，只有政權、要錢，他們說愛台灣，但其實是愛台灣的錢，從來沒有體恤台灣人民。

傅崐萁痛批，從口罩、快篩、疫苗、雞蛋採購，到台南88槍案、賤價出售風電弊案，民進黨吃百代都吃不完，「民進黨窮得只剩下錢，讓我們一起來查弊案，讓弊案現形、無所遁形，一起把民進黨的貪官打入大牢，把腐敗的民進黨押進大牢」。

「沒有各位的支持打氣與加油，沒有辦法走到今天。」傅崐萁說，民進黨掌握財團、媒體、網軍，讓弊案沒辦法現形；他說，民進黨反民主反自由，把台灣人踩在腳下，所有的鄉親一起反抗專制，讓國會有權，打造陽光的台灣。

▲國民黨總召傅崐萁上午至立法院外關心覆議之戰藍鷹行動 。（圖／記者陳家祥攝）

▲國民黨總召傅崐萁到立法院外關心藍鷹行動支持者，獲得熱烈歡迎。（圖／記者陳家祥攝）