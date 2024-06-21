柯建銘曝表決後最短時間內提釋憲、緊急處分　「不存在所謂空窗期」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（21日）院會將表決國會改革覆議案，民進黨團總召柯建銘表示對民意有信心。但外界預期政院覆議案不會過關，且釋憲前可能有空窗期，對此，柯建銘受訪時回應，等一下投完票後就會召開記者會，在總統公告後會馬上會提釋憲以及緊急處分，不存在所謂空窗期。

柯建銘強調，今天的覆議案全國人民都在檢視，到底誰贊成、誰反對，藍白合作毀憲亂政、一權獨大，讓執政黨無法執政，這絕對是違憲，讓全國人民好好檢視藍白合作結果，今天投票後，民眾黨應該降下白旗、升起藍旗，也不需要再騙小草跟社會大眾。

對於釋憲時程，柯建銘指出，要尊重大法官，選擇相信大法官，要多久這無法預測，休會以後各黨都有一些宣講團，中央黨部也有規劃，就尊重。

而藍委羅智強在國是論壇時罵柯建銘憲法白癡？柯冷回，他的話值得回應嗎？請他看看現在藍白民意如何，誰在毀憲亂政很清楚，國民黨若這樣一路不認錯，民意很清楚，就是民調雪崩，最後退出政治市場，這是他們自己走上政治斷頭台。

至於今日民進黨秘書長林右昌也現身立院，柯建銘表示，他代表賴清德鼓勵大家、希望團結一致，也說明黨部的宣講活動希望大家配合。