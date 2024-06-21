覆議戰！林右昌代表賴清德赴立院打氣　宣講到716力抗「國會執政黨」

記者杜冠霖／台北報導

今（21日）立法院院會將表決國會改革覆議案，民進黨秘書長林右昌現身立院，他受訪時表示，這陣子黨團同仁很辛苦，特別代表中央黨部還有黨主席賴清德來給所有黨籍的立委同仁加油打氣。林也指出，國民黨、民眾黨非常有可能否決行政院的覆議案，所以規劃在今天之後會一直到7月16日立法院本會期結束前，都會持續進行全台宣講。

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



林右昌表示，從「反濫權護民主」的這個活動宣揚之後，也發現國民黨跟民眾黨實際上是在立法院裡面執政，藍白兩黨實際上是立法院裡面的執政黨，看到他們透過立法院作為平台來擴權，甚至有可能侵犯到包括行政權、司法權、監察權，這是社會所最疑慮的。

林右昌直言，從傅崐萁去了中國回來之後，整個立法院從過去的順暢運作有很大改變，這個是對整個民主的一個傷害，相信這是這麼多人走上街頭的主要原因，也看到整個過去台灣人民在二、三十年努力推動改革，包括國民黨的黨產，包括大家最深惡痛絕的黑金政治以及地方派系，卻透過這一次把立院擴權過程，全部都回來了。

林坦言，這是令人非常擔憂的，過去大家改革的成果全部通通倒退，這也是民進黨接下來下鄉宣講的另外一個主軸，就是民主必須繼續深化。過去所推動的這些改革，包括黑金政治以及地方派系等等，其實並沒有被消除，這一點必須要讓台灣人民能夠知道。

