只交過一個男友「會不會覺得可惜？」　女網友吐真心話

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只交過一個男友「會覺得可惜？」　女網友吐真心話：幹嘛浪費時間

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲只交過一個男友，會不會覺得可惜？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果和「初戀」結婚，而沒有和其他人發展過感情，內心會不會覺得有點可惜？近日有男網友發文表示，他和女友交往5年半，想起對方曾這樣和他說過，讓他覺得很難過，因此想知道大家的想法。貼文曝光後，多數女網友都認為，只要夠愛對方，就不會覺得可惜。

男網友在Dcard上，以「女生會覺得只交往一任太可惜嗎」為標題發文，透露他和女友已經交往5年半。然而，女友卻曾告訴原PO，她覺得只交往一任男友有些可惜。

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女友的這番話讓原PO感到訝異，並覺得很難過，但當時他還是選擇放下情緒。只是沒想到近日，這段對話又浮現在他的腦海中，讓他感到壓力很大，因此他就想知道，是否有其他人也有過類似的經驗？

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

貼文曝光後，多數女網友都表示，「不會，只要這個人值得，根本就不會想到這個問題，但如果真的不值得，就會有點後悔」、「我覺得如果交一個就穩定幸福，幹嘛浪費時間去找過客」、「我不會欸，跟現任交往7年結婚，慶幸沒遇過渣男，一開始就遇到他」、「不夠愛才會有這種想法，很愛對方的話完全不想錯過」、「不會，完全無法接受其他人，直接第一任到結婚，覺得很幸運，非常珍惜對方」。

不過也有女網友則說，「老實說，會」、「我想歸想、覺得可惜，但我還是很愛我男友啊，我男友聽完也覺得沒什麼，他說雖然他不會這樣想，但是我有這種想法也是人之常情」。還有男網友表示，「最可怕的是，只交往一任，但卻是不值得的人還一拖再拖，以及交往很多任還是沒遇到值得愛的人」、「看人」。

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