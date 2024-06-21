男友買新車「出門一定吵架」　她嘆變了一個人！網噴：輸得很難看

▲男友自從買新車後，小倆口常吵架。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「到底是車子重要，還是我重要？」一名女網友透露，男友要求她不准刮到車門，遇到突發狀況，還會指責她幹嘛出門，以及不准臨停下車等，導致小倆口常為此吵架，「為什麼買個車會變個人？」文章曝光後，全場卻力挺男友，「這不都是基本嗎？三寶都理直氣壯？」「女人千萬不要跟車子比，你會輸的很難看！」

一位女網在Dcard苦訴，買了新車本以為再也不用吹風淋雨，無奈根本是惡夢的開始，男友對於車子的使用規定非常嚴格，像是車門不能刮到牆壁、啟動車子要等錶跑完等。雖然她被允許開男友的車，但每次開車時，男友都會一直盯著她，還在旁邊不斷指導，讓原PO感到壓力山大，整個人提心弔膽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為如此，每次小倆口出門都一定會吵架，尤其每次原PO回嘴男友的指責時，就會被嗆車子是他的，就得按男友的規矩來開，這讓原PO懷疑人生，「我也不是沒有駕照...會蠢到拿生命開玩笑啊？」

此外，每當路上遇到突發狀況，男友就會把責任推到原PO身上，「怪我幹嘛開車出門？」就連停車時，男友會要求原PO先下車，「一刻都不想讓我待在他的車上，寧願讓我在外頭曬太陽。」

原PO還說，想臨停10分鐘去買菜也不行，男友堅持要停在車格或停車場，結果停很遠，催她走一段路趕快去買。

這些行為讓原PO不得不懷疑，「到底是車子重要，還是我重要？」且男友一聽到這問題就會發火。對此，原PO感到困惑，原本貼心的男友如今180度大轉變，「為什麼買個車會變個人？」最後，原PO也強調，這並不是她有公主病，只是與之前交往的態度相比，現在的男友把所有心思都放在車上，讓她明顯感到被冷落。

底下網友卻反噴，「女人千萬不要跟車子比，你會輸得很難看」、「臨停的部分他是對的」、「車門不要刮牆壁、停在車格或停車場不要違停...這不都是基本嗎？三寶都理直氣壯？」「難怪大家都說有些女生開車很可怕，你這種觀念連我這個女生也無法認同」、「車門刮到，面積稍微大一點的要3000元；臨停被拖吊2200元不是你在付」、「難怪一堆人臨停，原來是副駕逼的？」「黃線只能停3分鐘」。