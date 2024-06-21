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交往1個月都戴套「慘染菜花」　妹子電燒3次哭：又復發了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO交往一個月就分手，不料感染菜花。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「每天都活在恐懼當中！」一名妹子哀喊，與男友發生關係，後來發現對方不老實而果斷分手，殊不知日前發現感染菜花，電燒第三次又發現復發，後續治療與追蹤至少半年時間，讓她淚嘆「金錢快負擔不起！」文章曝光後，有人反問「有戴套也會中嗎？」原PO也轉述醫師說法，「沒覆蓋到的皮膚都會傳染。」

一位女網友在Dcard表示，她在4月底認識了一位風趣幽默的男生，原本只打算發展朋友關係，但在男方的「軟磨硬泡」之下，才決定見面吃飯，幾次約會下來讓原PO漸漸產生好感，於是就答應交往了，「當然在一起的過程中有發生性關係。」

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殊不知某次男友喝醉說溜嘴，說他性經驗其實很豐富，一番話讓原PO驚覺不對勁，「我才知道他嘴裡沒一句真話，沒幾天就和對方分手...也封鎖聯絡方式！」

5月底左右，原PO發現私密處有異物突起，經過醫生的診斷後，確診為菜花，這讓她非常崩潰，與男生發生關係前，已經有將近半年沒有性行為了，「覺得很無助...也認為攤牌對方不會承認」，而當下原PO也決定電燒治療。

無奈過了10幾天，菜花還是復發，因此又電燒了第二次，原PO難過直呼，「每天都活在恐懼當中...不敢告訴家人朋友，一個人跑了大大小小的醫院，就想趕快解決當個正常人。」

未料，這幾天原PO再去電燒治療時又發現有復發，改去另一家婦產科診所就診，醫師採取樣本後決定等待結果出來後再開藥膏擦。原PO無奈且絕望表示，治療的過程至少需要三個月，追蹤的時間也需要三個月，「金錢快負擔不起...我沒有資格再愛人了，也不敢再愛人了！」

底下網友安慰，「打九價（子宮頸疫苗）+運動，免疫力好比較不會復發，也燒過兩次的過來人經驗」、「每天洗完澡用臉盆裝溫水，採用坐浴，坐在裡面泡一下（殺菌），起來之後擦乾，可以用吹風機吹下體保持乾燥，會好的比較快！提高自己免疫力，不要熬夜」、「別難過～我沒發生性行為...去泡溫泉我也中，真的懷疑是我同行人的不檢點導致的，再也不泡大眾池了」。

也有人反問，「有戴套也會中嗎？」原PO強調性行為都有戴套，而醫師向她解釋「沒覆蓋到的皮膚都會傳染」。

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