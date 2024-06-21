挖出選舉公報！他見「孫安佐經紀人」政見超狂　網歪樓：不拌怎吃

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挖出選舉公報！他見「孫安佐經紀人」政見超狂：火鍋不可加芋頭

▲▼台灣維新立委候選人朱翊銘參與公辦政見會。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）

▲朱翊銘曾參加立法委員選舉，但最後落選。（圖／翻攝自YouTube／台北市選委會）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人孫安佐與經紀人朱翊銘近日屢屢登上新聞版面，就有網友突然發現，朱翊銘參加過立法委員選舉，且經歷很豐富，政見也很「微妙」，這個人是不是很狂？貼文曝光後，也掀起底下網友熱烈討論。

有網友在Dcard上，以「孫安佐的經紀人484也蠻狂的」為標題發文表示，他日前突然發現，孫安佐的經紀人朱翊銘有參加第11屆立法委員選舉，且經歷非常豐富，政見也讓他覺得很「微妙」。

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根據選舉公報，朱翊銘是台北第六選區的候選人，推薦政黨是台灣維新。他畢業於台大政治系，經歷方面，他自稱是性產業經紀、夜店酒吧從業者，另外也曾任酒店公關、AV男優、手天使、中研院人文講座助教等。

▲各地立委候選人的超狂政見。（圖／翻攝自中選會選舉公報）

▲朱翊銘政見。點圖可放大。（圖／翻攝自中選會選舉公報）

政見方面，朱翊銘列出13點：

1.台獨，無產階級專政、廢除資本主義，追求胡塞爾所提出的生活世界（Lebenswelt），重新掌握有意義的真實世界。

2.性工作合法化：為保障性產業勞動者的權益與安全，應儘速推動性交易合法化。

3.大麻合法化：大麻具有醫療效果應開放使用。藥物除罪化：一些現在被汙名化為毒品的藥物，其實在晚近的醫學研究中被發現可以有效改善一些精神疾病的狀況，此外這樣也才可避免物在非法情況下被黑道把持。

4.身分證應取消性別欄位：性別是流動的，並非固定不變，性別甚至是非二元的，實際上是不能簡單用男女做分類。

5.下修性行為合法的年紀，現在年輕人初次性行為的年紀已經越趨下降，法律應與時俱進，合法性行為的年紀應從16歲先下修到13歲。

6.環保：廢核，發展風力發電、太陽能等再生能源，課徵碳稅。

7.經濟民主化：改善生產關係，將生產工具與勞工共有，以解決馬克思所說的異化問題。實施全民無條件基本收入（UBI）：每個月發放每個人10000元的基本收入。

8.生理女也可以加入黑道：黑社會目前的性別觀依舊非常不平等，女性常常作為男性的附屬品，根本的問題是女性甚至不能正式註名加入黑道，為解決黑社會性別不平等的問題，應讓女性也能加入黑道。

9.放寬組織工會：成立工會門檻降為10人、開放公務員組工會、推動黑社會組工會、並降低全國性工會門檻。

10.私立大學費應比照公立大學費一律平等。

11.縮小大安區的貧富差距。

12.取消禁行機車、廢除兩段式左轉。

13.火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得拌。

相關內容曝光後，也引發不少網友討論，「他看起來超像學生會長選舉然後來亂的那種」、「他現在這樣算台大知名校友嗎」、「我歪個樓，咖哩飯不拌要怎麼吃？是要先把醬喝掉然後啃白飯嗎？要那樣不如不要吃」、「只能說不會投給他，雖然他很誠實，而且我也想要公立與私立價一樣」、「咖哩飯為什麼不能拌？我反對」。

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