台大妹應徵陪讀！國中家長開「3小時500元」　網怒：根本侮辱人

▲家長開出的「陪讀」價碼，讓女大生和網友們都傻眼了。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

教育是百年大計，卻有家長連家教費也想Cost Down。一名「第一次當家教」的台大女學生，日前在社群分享遇到開出「教學3小時500元」的家長，傻眼直呼這價格連基本薪資都不到，網友們看了也紛紛搖頭喊太誇張。

原Po在Dcard直言「太誇張了吧」，表示自己第一次當家教，看到有家長在臉書徵求「暑假7、8月早上9點到中午12點，徵陪讀國中生，考卷和作業解析」，就跟對方聯絡還覺得「想說看到有離家近的感覺可以試試」，竟被開出超傻眼的價格。

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從女大生分享的對話截圖可見，男家長表示「如果你可以，我在（應為再）跟媽媽討論，約一下試教」，卻開出「早上9點到中午12點共500元」價格，令女大生無奈直言：「抱歉，這樣不到基本薪資183x3耶。」

▲對方家長以「只是陪讀」為理由，3小時開價500元。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，即使搬出基本薪資，男家長仍沒有提高價碼打算，「是陪讀而已，不是家教，沒關係，您可以考慮一下」。原Po見事已至此，也挑明：「如果是500我就不考慮了，真的很抱歉，謝謝。」

原Po也透露，對方要求每周一到五陪讀國一的國、英、數、自然等課程，直呼500元真的無法接受。

網友們也紛紛搖頭，「根本是在侮辱妳，這家長到底在幹嘛」、「15年前就已經每小時500元了，這個家長太扯了啦」、「恐龍家長，不願意花錢在自己小孩未來上」、「第一次看到台大的被這樣糟蹋」、「扯炸⋯500/hr我都還要考慮一下要不要接了還500/3hr」、「扯到爆表的家長，不用接，臺大國中陪讀至少都要400起跳了，自然教學至少600起跳，國中自然是學生幾乎沒什麼基礎進到基礎科學，至少要600」。

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