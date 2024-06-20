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閨蜜愛把「1句對岸流行語」掛嘴邊！她聽了超煩：心情被影響

在抖音以及小紅書的流行下，中國大陸的流行語已成為許多人的口頭禪。（示意圖／unsplash）

▲原PO閨蜜常講1句「我是什麼很賤的人嗎」，讓她很受不了。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

在抖音以及小紅書的流行下，中國大陸的流行語已成為許多人的口頭禪。然而，有網友抱怨最近閨蜜只要不開心就會說「我是什麼很賤的人嗎？」或是「xxx是什麼很賤的人嗎？」來表達不滿。對此，她則嘆聽多了心情就會很負面，「有想過跟閨蜜說我的想法，但又怕是我自己太敏感，所以真的是我太敏感嗎」？

原PO日前在Dcard以「閨蜜最近的口頭禪讓我覺得跟他講話很煩躁」為題發文，表示最近閨蜜只要不開心就會用「我是什麼很賤的人嗎？」或是「xxx是什麼很賤的人嗎？」來表達。她接著舉例，有次閨蜜投飲料機想買飲料喝，結果被飲料機吃錢了，就說「煩死了，投飲料的是什麼很賤的人嗎？」或者是下雨天撐傘走路去上課，傘被吹開花了，2人都淋到雨，閨蜜也說「連天氣都要針對我，我是什麼很賤的人嗎？」等，原PO嘆「只要不開心後面就一定會接這句口頭禪。」

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她坦言，雖然知道這只是閨蜜的口頭禪，本身並沒有惡意，但對方常常把這句話掛在嘴邊，聽多了自己就會覺得很負面，心情也會被影響，「久了後就開始覺得跟閨蜜講話是件很煩躁的事」。對此，她求問「有想過跟閨蜜說我的想法，但又怕是我自己太敏感，所以真的是我太敏感嗎」？

此文一出，便引起網友共鳴，「我聽到這句話也超煩躁，不知道從什麼時候開始一堆人講」、「會說這句基本是對岸平台的負面貼文看太多」、「跟他說對岸的人不會這樣講話，短影音刷多了帶到現實來，笑死」。

但也有一派認為，「就對岸來的流行語，類似很躁這樣，台灣也有很多流行語啊，之前的確實、好躁，就只是流行而已，一陣子又會換不同的，妳不喜歡就好好跟人家講就好了」、「其實就是對岸的東西刷多了吧，就是覺得那個梗很對到她的調才一直講」。

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