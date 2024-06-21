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紐時：俄羅斯北韓軍事結盟　金正恩賺到、中國頭痛

▲▼ 普丁與金正恩會晤 。（圖／路透）

▲俄羅斯與北韓簽署「全面戰略夥伴關係條約」，加劇東北亞軍事對抗風險 。（圖／路透）

文／中央社記者廖漢原紐約20日專電

俄羅斯與北韓簽署「全面戰略夥伴關係條約」，加劇東北亞軍事對抗風險。紐約時報分析，朝鮮半島善於玩弄強權關係，中國恐怕是俄羅斯北韓發展軍事同盟的最大輸家。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與北韓領袖金正恩簽署「全面戰略夥伴關係條約」，紐約時報（New York Times）報導認為，情況讓夾在中間的中國感到頭痛，北京自詡為和平締造者，非常在意西方國家將中國與俄羅斯、北韓、伊朗定位為邪惡軸心，並指責美國劃分聯盟關係將世界帶入新冷戰。

俄國與北韓的戰略夥伴關係條約如同美國與他國的共同防禦條約，任何一國發生戰爭，條約簽署國將支援，如今中國的兩個盟國深化為協防關係，更凸顯東北亞的冷戰衝突危機。

紐時指出．中國國家主席習近平可能不想見到普丁與金正恩更緊密。雖然習近平宣稱與普丁的關係沒有界線，也堅定支持北韓，共同面對美國主導的西方壓力，但分析家多認為這項條約將限縮中國在北韓及俄羅斯間的籌碼

北京對此已表明這是俄羅斯與北韓之間的事，不介入的態勢明顯。中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，北韓俄羅斯協防條約加上美日韓同盟，顯著升高東北亞對立、對抗與衝突危機。和平的朝鮮半島是中國首要議題，區域間軍事升溫攸關中國重要利益。

美國國務院前亞太助卿、亞洲協會（Asia Society）政策研究中心副會長羅素（Daniel Russel）認為，普丁拉攏金正恩，北京在北韓的影響力多了競爭者，金正恩賺到，習近平頭痛。這對平壤當局很重要，即使金與普丁的關係並非無上限，但確實可牽制北京。朝鮮半島在歷史上善於玩弄強權關係，金正恩亟欲降低北韓數十年來依靠中國的負資產。目前看來北韓是大贏家，中國是潛在輸家。

北韓與中國接壤，北京無意見到朝鮮半島局勢與核態勢升高。習近平上任初期無意與金正恩發展關係，直到美國前總統川普（Donald Trump）積極為東北亞僵局解套，才在川金會面前與金正恩碰頭。

另一方面，俄羅斯與北韓密切互動，也讓中國傾向修復與穩定和南韓之間的關係。蒲金會同時，中國軍事與外交官員在首爾與南韓官員會面，北京也想拉住南韓與美國之間的軍事合作。

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