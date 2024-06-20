北韓、俄羅斯承諾「遭侵略時互相軍援」　南韓控：違反安理會決議

▲ 普丁與金正恩在平壤會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

俄羅斯總統普丁19日到訪平壤，與北韓領導人金正恩舉行會談並簽署《全面戰略夥伴協定》，約定未來彼此遭受侵略時互相援助，完整條文稍早曝光。南韓則指控，該條約公然違反聯合國安全理事會決議，對此感到遺憾。

北韓官媒《朝中社》20日公開金正恩與普丁簽署的協定全文，共有23項條款，其中第4條寫道，「若雙方中任一方遭受單一國家或多國武力侵略，進入戰爭狀態，另一方應根據《聯合國憲章》第51條及朝鮮民主主義人民共和國（北韓）、俄羅斯聯邦法律，立即動員一切手段提供軍事及其他援助。」

該條款與北韓1961年和蘇聯簽署的《朝蘇友好合作互助條約》第1條幾乎相同，可解讀為「自動軍事介入」，似乎時隔28年恢復兩國同盟關係。而新條款中提及的《聯合國憲章》第51條明定，任何會員國受武力攻擊時，擁有單獨或集體自衛的權利。

協定第3條還寫道，一旦其中一方遭受「武力侵略行為的直接威脅」，將立刻啟動協商管道，以商討如何合力消除威脅；第8條則規定，「為防止戰爭、強化保障地區及國際和平與安全，以加強防禦能力為目標，制定共同應對的制度」，並在第2條中約定透過高級官員對話，討論雙邊及國際問題，及在國際舞台上保持相同步調並加強合作。

這份《全面戰略夥伴協定》並無期限，若有任何一方希望終止條約效力，可以書面通知另一方，條約效力將在通知發出的1年後失效。

但據《韓聯社》，南韓外交部發言人任洙奭20日指出，北韓與俄羅斯不顧國際社會多次警告，在協定中提及公然違反安理會決議的軍事技術合作等內容，對此表示遺憾。

任洙奭表示，政府仍在分析條約具體內容，將審慎評估普丁此次出訪的結果，與同盟、友邦等國際社會一起嚴肅應對任何威脅安保的行為。