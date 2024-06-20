普丁赴越南國是訪問　讚對俄烏戰爭「立場平衡」

▲ 普丁出訪越南。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與北韓簽訂防禦條約後，今早抵達這次亞洲兩國行程的最後一站越南進行國是訪問，與共產黨領導人會談。

路透社報導，普丁專機在河內機場落地後，越南副總理陳紅河（Tran Hong Ha）和越共中央對外部部長黎懷忠（Le Hoai Trung）在紅毯上迎接他的來訪。

普丁行前在越南媒體投書，讚揚這個東南亞共產國家支持「以務實方式處理（烏克蘭）危機」。

越南對世界強權奉行中立外交政策，即所謂的「竹子外交」。越南迄今從未指責俄羅斯攻擊烏克蘭，西方國家認為這樣的立場過於靠近克里姆林宮。

普丁投書越共「人民報」（Nhan Dan），文中讚許越南在烏克蘭戰爭的「平衡」立場，並列出兩國之間在支付、能源和貿易上的進展。

在北韓和俄羅斯面臨國際孤立之際，越南與美國及歐洲聯盟（EU）建立審慎的聯盟關係。

澳洲國防大學（Australian Defence Force Academy）越南安全專家塞爾（Carl Thayer）表示，「總統普丁訪問北韓和越南，是要表明西方企圖孤立俄羅斯沒有什麼用，俄羅斯在亞洲也有夥伴。」

莫斯科於2022年2月入侵烏克蘭，稱為「特殊軍事行動」，之後受到以美國為首的西方制裁打擊。去年3月，位於海牙的國際刑事法院（ICC）以在烏克蘭犯下戰爭罪為名對普丁發出逮捕令，普丁並不認罪。越南和俄羅斯皆非ICC成員。

自普丁今年5月宣誓就職第5個任期以來，越南是他訪問中國和北韓後的第3個亞洲國家。

普丁在越南訪問期間，將與越共中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）、越南國家主席蘇林（To Lam）和總理范明正（Pham Minh Chinh）等人會面。

俄羅斯一直是越南主要的軍火供應來源，任何可能的武器交易都是關注焦點。

兩名官員告訴路透社，普丁預料將宣布與貿易、投資、科技和教育有關的協議，但也可能有所改變。（譯者：徐睿承／核稿：劉文瑜）