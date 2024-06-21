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南海衝突中國海警登菲軍船奪槍　學者：可能被視為戰爭行為

▲▼菲律賓軍方慰問在南海遇中國海警衝突時，失去右手拇指的海軍人員。（圖／翻攝自Facebook／Armed Forces of the Philippines）

▲菲律賓軍方慰問在南海遇中國海警衝突時，失去右手拇指的海軍人員。（圖／翻攝自Facebook／Armed Forces of the Philippines）

文／中央社

菲律賓與中國日前在南海爆發衝突，菲方指控中國海警用刀斧等利刃武器發動「野蠻襲擊」，不斷惡化的菲中爭端出現重大升級，恐將美國捲入另一場全球衝突。

2艘菲律賓海軍充氣船17日前往仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）執行補給任務時，遭到中國海警乘超過8艘汽艇一再衝撞，甚至登船奪走槍枝、導航設備和其他補給品。數名菲國海軍人員因此受傷，其中1人失去右手拇指。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，菲律賓軍方最新公布的影片顯示，中國海警人員對菲國軍人揮舞刀斧和其他武器，甚至劈砍、戳刺菲方充氣船，馬尼拉稱這是「明目張膽的侵略行為」。

衝突最新影片拍下的景象，為長期醞釀的緊張局勢標誌一個新分水嶺。中國採取更公開的新侵略戰術，分析師指出，似是蓄意測試菲律賓及其主要防衛盟邦美國會如何回應。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，中國海上執法人員登上菲律賓海軍船隻是史無前例的事件。

許瑞麟說：「它們或許是充氣船，但這並未改變它們是菲律賓海軍船隻的事實，根據國際法，它們享有我們所謂的主權豁免。這非常危險，因為真要說的話，這甚至可能被視為『戰爭行為』。」

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr）透過聲明譴責：「只有海盜才會做這種事。只有海盜才會登船偷竊，然後摧毀船隻、設備和財物。」

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級國防分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）表示，菲律賓公布的影片「清楚顯示中國攻擊菲軍資產」，根據華府與馬尼拉的「菲美共同防禦條約」，這將觸發共同防禦義務。

葛羅斯曼說：「不過實際上，在美國軍事干預前，菲律賓自己得先展開行動以啟動（共同防禦）。」

許瑞麟強調，中國正試圖測試菲美以「找出紅線的確切位置」。

許瑞麟說：「他們想要看看，美國願在多大程度上履行對菲律賓人的安全保證。當然，我不認為北京笨到不曾考慮所有這些行動可能促使局勢升級，但我相信他們最後決定要冒這個風險。」

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