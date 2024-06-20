北韓3男3女淫亂高中生開「雜交性愛趴」！　公共澡堂淪淫窟

▲北韓6名高中生私下承租公共澡堂大開淫趴。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

北韓一所高中的6名男女學生租借公共澡堂內大開性愛趴，不但多人「集體運動」，還吸食毒品甲基安非他命，事件曝光後，引發當地居民與教育部門的強烈關注。如今租借澡堂的管理人士與6名學生都將難逃法律制裁。

根據《Daily NK》18日引述一名來自咸鏡南道的消息人士報導，咸鏡南道咸興市一所高中的3名男學生與3名女學生2日共同租借了公共澡堂，並在澡堂大開雜交趴，共同發生性行為。

據悉，這些學生租用公共澡堂2個小時，除了每人1萬5000北韓元（約新台幣500元）的基礎費用外，還額外支付了87萬5000北韓元（約新台幣3.1萬元）的包場費用。

據悉，這間澡堂因為近期客源減少，生意不好，於是大方接受了學生們的提議。澡堂的每人使用費僅1萬5000北韓元，學生們支付的額外費用幾乎相當於一次接待60名顧客。

▲目前6名學生都遭到約談。（示意圖／CFP）



性愛派對結束後，其中一名學生向自己的朋友炫耀這個難得的經歷，隨即使得流言四起，一名當地居民則直接向咸興市的安全部門通報此事。

安全部門獲報後展開調查，8日也檢查了該間澡堂的帳本，並發現管理員將學生使用的時間段記錄為「無人使用」。澡堂負責人將難逃法律責任。

不僅如此，調查期間，學生們也承認在澡堂內吸食了甲基安非他命。據了解，當局將在6月底前對涉案學生進行「公開揭露會」，但具體的處罰措施尚未確定。

事件發生後，涉案學生的家長們陷入了深深的自責和羞愧，無法抬頭面對他人。而學生的班導師也因未能有效管理學生，每天被教育部約談，還被要求撰寫檢討書。

咸興市教育部將此事視為嚴重問題，計劃對涉事學校展開特別檢查。

澡堂管理人員也遭到批評，民眾認為他被錢蒙蔽雙眼，才會允許男女學生同時進入澡堂，絲毫沒有向學生傳達正確的「性教育」。