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孫安佐思想偏激　486嘆「一家3口有了問題」：跟社會脫序了

▲狄鶯傳想離婚，孫鵬人在台東拍戲中。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲孫安佐事件不斷。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

記者施怡妏／綜合報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐近來爭議不斷，日前因攜帶瓦斯火槍前往台北市信義區，後來被檢警搜索住處並查扣疑似火藥的黑色粉末、瓦斯火槍等物品。電商網紅「486先生」陳延昶表示，夫妻倆都不是壞人，但是第一次當父母，教育孩子都是做中學，但孫安佐的思想以及偏激的行為，已經跟社會脫序了。

陳延昶在粉專發文，孫鵬也不是壞人，狄鶯也不是壞人，每個人第一次當父母，「對孩子的教育都是摸著石頭過河」，不過，孫安佐的思想偏激行為，已經跟社會脫序了，「顯然他們三個人絕對有了問題」，他建議盡快找個人諮詢，給3人分析與建議，讓生活趕快回到正確軌道。

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貼文曝光，網友感嘆，「每個當父母的都希望小孩好，都是以自己的好去養小孩，誰都沒錯」、「孫鵬應該也很無力！因為他無法插手」、「對孫鵬狄鶯他們的印象不差，只是對這個兒子就...唉」、「天下父母心，我看過她兒子的頻道，他真的很聰明」、「現今的父母真的不容易，現實生活中的影響，家庭、學校、交友、網路社群都是息息相關的！只要其中一個環節錯亂了，不管是未成年子女、成年人都無法保證絕對不會走樣」。

另外，也有網友指出，「有其他明星說到，這個家庭的母親，教育方法不被旁人認同」、「麻煩的是，三個人都不覺得自己有問題！也不覺得三個人有問題！他們覺得，有問題的都是大家在找他們三人的麻煩」、「要是看過以前採訪狄鶯的片段，就會知道她兒子變這樣不意外，寵到沒有底限」。

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