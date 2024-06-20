孫安佐涉槍砲案被逮　孫鵬急聘「王牌律師團」救子陣容曝光

▲孫安佐和經紀人因為攜帶「瓦斯火槍」現身信義區夜店，遭到警方搜索調查。（圖／趙世勳攝）

圖文／CTWANT

資深藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐爭議不停，日前和經紀人攜帶「瓦斯火槍」現身信義區夜店，引發軒然大波。檢方今（19日）上午到住家搜索，找到一包黑色粉末、匕首和瓦斯火槍。狄鶯和孫鵬為了救子，也緊急找了律師團，陣容也曝光了。

警方介入調查後，經紀人17日到警局說明，強調火槍沒殺傷力，噴射距離不到1公尺，根本不在《槍砲彈藥刀械管制條例》的範圍內，可以想像成是一把「大型的打火機」，當時所長也在旁邊，「我們不是白癡，帶一把有殺傷力的在街上走」。不過為了釐清更多細節，檢警今天指揮北市刑大、信義分局前往孫安佐家中搜索。

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▲孫鵬和狄鶯為了救子，聘請王牌律師團隊。（圖／趙世勳攝）

據了解，當時狄鶯和孫鵬都在家，孫安佐被搜索時還在睡夢中，被家人叫醒乖乖配合調查，由於經紀人前一天晚上在孫家過夜，警方將2人一同帶回調查，並不排除二度搜索。針對案情，孫鵬表示目前正在釐清中，因為還在調查，因此不方便向外界透露。

過去孫安佐出事，孫鵬和狄鶯為了救子，停工超過8個月，賣家產燒光近1億元，請了王牌律師團，而這次也不例外，律師陣容包括前高檢署主任檢察官何祖舜，曾處理過復興航空空難，以及前士林地檢署檢察官施宣旭和前台中地方法院法官余德正。

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