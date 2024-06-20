狂登媒體版面…孫安佐又改名了！30萬交保意外曝光「真實姓名」

▲孫安佐以30萬元金額交保。（圖／記者黃克翔攝）

記者戴若涵／台北報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，因16日攜帶瓦斯火槍到信義區，引起檢方注意。北檢19日率北市刑大、信義分局員警到孫家進行搜索，查扣火藥、火槍等物，依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送，複訊後以30萬元金額交保，意外曝光他的真實姓名。

回顧整起案發經過，孫安佐16日帶著瓦斯火槍前往北市信義區，他試圖實測火槍，遭朱姓經紀人制止，但他此舉引發外界關注，也讓檢方因此盯上他。

北檢19日上午指揮北市刑大、信義分局前往孫家、朱姓經紀人家中進行搜索，查扣一包黑色火藥粉末、匕首以及瓦斯火槍等物，並將孫安佐、朱男帶回，相關證物則送驗。

▲孫鵬幫孫安佐交保。（圖／記者黃克翔攝）

警詢過後，孫安佐被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送北檢，頭戴鴨舌帽、臉上掛著一副墨鏡的孫安佐，被移送時下巴微抬、不發一語。孫鵬則是雙手合十向媒體表示，會完全配合調查。

孫安佐經檢方複訊過後，19日深夜諭令以30萬元金額交保，限制住居並責付孫鵬，他走出地檢署時面露微笑，更比出知名動畫《咒術迴戰》的「無量空處」手勢，表示自己的心情就是「該去追番（動畫）了」。徹夜守在地檢署外的孫鵬，得知兒子可以交保後，則是一臉疲態地辦保。

而孫安佐這一案也意外曝光他的真名。據悉，他出生時期孫鵬、狄鶯替他取名為「孫華」，後來改名為「孫安佐」，近期則改名為「孫健豪」。

▲孫安佐30萬元交保，意外曝光真實姓名。（圖／記者呂佳賢攝）