孫安佐家藏「黑色粉末」30萬交保限居　神祕手勢領域展開

記者黃翊婷／綜合報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前因攜帶瓦斯火槍前往台北市信義區，引發社會關注，後來被檢警搜索住處並查扣疑似火藥的黑色粉末、瓦斯火槍等物品。孫安佐19日被移送至台北地檢署時，他直視媒體鏡頭不發一語；同日晚間檢方諭令孫安佐以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬，他走出北檢時，笑著跟記者打招呼，還比出漫畫《咒術迴戰》的手勢。

▲孫安佐被諭令30萬元交保，走出北檢時，比出「無量空處手勢」。（圖／記者黃克翔攝）

回顧整起事件經過，孫安佐16日攜帶瓦斯火槍前往台北市信義區試圖實測，雖然朱姓經紀人當場制止，但此舉仍引發社會關注。台北地檢署19日指揮北市刑大、信義分局員警，兵分二路前往孫家、朱姓經紀人家中進行搜索，並查扣一包疑似火藥的黑色粉末、匕首以及瓦斯火槍等物品。

▼▲孫安佐被移送時，面對媒體鏡頭均保持沉默。（圖／記者黃克翔、劉亮亨攝）

孫安佐在父親的陪同下被警方帶回市刑大接受警詢，全案朝《槍砲彈藥刀械管制條例》方向偵辦。接著，孫安佐被移送至台北地檢署時，面對媒體詢問，他直視鏡頭不發一語。

檢方在19日深夜諭令孫安佐以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬。孫安佐走出北檢時，笑著跟記者打招呼，還比出漫畫《咒術迴戰》的手勢，隨即上車離開。

▲孫安佐交保，笑著離開北檢。（圖／記者黃克翔攝）

而朱姓經紀人19日被警方帶回住處搜索時，一度情緒失控毆打員警，當場被壓制逮捕。朱男強調，他與孫安佐沒有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，是「被警察妖魔化」，並質疑警方逮捕不合法，決定向法院聲請提審。

不過，法院19日晚間9時許駁回朱男的提審聲請，朱男已被警方帶回市刑大重新製作筆錄，由於夜間停止訊問，筆錄將在20日上午開始製作。

▼朱姓經紀人堅稱沒有違法，並控訴遭到警方妖魔化。（圖／記者黃克翔攝）