　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

孫安佐家藏「黑色粉末」30萬交保限居　神祕手勢領域展開

記者黃翊婷／綜合報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐日前因攜帶瓦斯火槍前往台北市信義區，引發社會關注，後來被檢警搜索住處並查扣疑似火藥的黑色粉末、瓦斯火槍等物品。孫安佐19日被移送至台北地檢署時，他直視媒體鏡頭不發一語；同日晚間檢方諭令孫安佐以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬，他走出北檢時，笑著跟記者打招呼，還比出漫畫《咒術迴戰》的手勢。

▲▼孫鵬幫孫安佐交保。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫安佐被諭令30萬元交保，走出北檢時，比出「無量空處手勢」。（圖／記者黃克翔攝）

回顧整起事件經過，孫安佐16日攜帶瓦斯火槍前往台北市信義區試圖實測，雖然朱姓經紀人當場制止，但此舉仍引發社會關注。台北地檢署19日指揮北市刑大、信義分局員警，兵分二路前往孫家、朱姓經紀人家中進行搜索，並查扣一包疑似火藥的黑色粉末、匕首以及瓦斯火槍等物品。

▲▼孫安佐北檢出庭。。（圖／記者黃克翔攝）

▼▲孫安佐被移送時，面對媒體鏡頭均保持沉默。（圖／記者黃克翔、劉亮亨攝）

▲孫安佐遭北檢移送，孫鵬雙手合十現身。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

孫安佐在父親的陪同下被警方帶回市刑大接受警詢，全案朝《槍砲彈藥刀械管制條例》方向偵辦。接著，孫安佐被移送至台北地檢署時，面對媒體詢問，他直視鏡頭不發一語。

檢方在19日深夜諭令孫安佐以30萬元交保，限制住居並責付孫鵬。孫安佐走出北檢時，笑著跟記者打招呼，還比出漫畫《咒術迴戰》的手勢，隨即上車離開。

▲▼孫鵬幫孫安佐交保。（圖／記者黃克翔攝）

▲孫安佐交保，笑著離開北檢。（圖／記者黃克翔攝）

而朱姓經紀人19日被警方帶回住處搜索時，一度情緒失控毆打員警，當場被壓制逮捕。朱男強調，他與孫安佐沒有違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，是「被警察妖魔化」，並質疑警方逮捕不合法，決定向法院聲請提審。

不過，法院19日晚間9時許駁回朱男的提審聲請，朱男已被警方帶回市刑大重新製作筆錄，由於夜間停止訊問，筆錄將在20日上午開始製作。

▼朱姓經紀人堅稱沒有違法，並控訴遭到警方妖魔化。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 孫安佐經紀人朱翊銘。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
娃娃機店脫到剩襪子！男女「激烈交流」全被拍　熱到搬電扇來吹
孫安佐家藏「黑色粉末」30萬交保限居　神祕手勢領域展開
唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽
孫安佐秀「無量空處手勢」對記者領域展開　笑著走出地檢署
國道凌晨8車連環撞9傷　現場影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

牙痛沒治好？　台南球棒哥怒砸診所辯：要求醫師給個解釋

台中凌晨死亡車禍！　男騎Ubike「搶黃燈」遭撞輾不治

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

孫安佐家藏「黑色粉末」30萬交保限居　神祕手勢領域展開

國道凌晨8車連環撞10傷　現場影片曝光

快訊／國1南下「7車連撞」3車道封閉　堵塞2公里

娃娃機店脫到剩襪子！男女「激烈交流」全被拍　熱到搬電扇來吹

孫安佐秀「無量空處手勢」對記者領域展開　笑著走出地檢署

台南法官「指導當事人」法律問題　痛失院長寶座

屏東排隊名店「阿國臭豆腐」遭人撬鎖偷竊　店家怒：偷錢花會烙賽

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

牙痛沒治好？　台南球棒哥怒砸診所辯：要求醫師給個解釋

台中凌晨死亡車禍！　男騎Ubike「搶黃燈」遭撞輾不治

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

孫安佐家藏「黑色粉末」30萬交保限居　神祕手勢領域展開

國道凌晨8車連環撞10傷　現場影片曝光

快訊／國1南下「7車連撞」3車道封閉　堵塞2公里

娃娃機店脫到剩襪子！男女「激烈交流」全被拍　熱到搬電扇來吹

孫安佐秀「無量空處手勢」對記者領域展開　笑著走出地檢署

台南法官「指導當事人」法律問題　痛失院長寶座

屏東排隊名店「阿國臭豆腐」遭人撬鎖偷竊　店家怒：偷錢花會烙賽

英相蘇納克護衛警官涉賭遭逮捕　對大選日期下注

黎巴嫩真主黨嗆「歐洲小國」：敢幫以色列就連你一起打

他靠1檔ETF資產翻倍　51歲滾億元、月入25萬

101旁豪宅「松勤玖號」爆帳目不清　政壇大咖幕僚具狀提告

金曲35／準歌后勇揭兒時家暴痛「連夜與母逃家」驚險過程曝光

4張億元大樂透得主未現身　新北林口區一注獨得領獎倒數計時

「最開不起玩笑」星座Top 3 ！第一名地雷超多容易把笑話當真

牙痛沒治好？　台南球棒哥怒砸診所辯：要求醫師給個解釋

根本人間清醒！劉亦菲9條智慧金句：安全感不能依附在別人身上

美祭新招打Tiktok　控違反13歲以下兒童隱私

橘貓把阻止當耳邊風　路過未乾混凝土留印

社會熱門新聞

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

即／國1南下「7車連撞」3車道封閉　堵塞2公里

即／孫安佐經紀人毆警　再加妨害公務罪

6正妹荷官涉賭交保　小六替滴妹男友喊冤

女兒被霸凌！台南虎媽狠打少年2巴掌要被關30天

即／檢諭令孫安佐30萬元交保　限制住居並責付孫鵬

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

國道凌晨8車連環撞9傷　現場影片曝光

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

18歲女雞頭超剝皮　「一次抽2600」賺翻

台南繼女淪性奴！繼父性侵183次每周逞慾

即／孫安佐經紀人涉持火槍又毆警　最新移送畫面曝

賭場負責人小六交保了：跟滴妹、查理無關

更多熱門

相關新聞

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

資深藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐爭議不停，日前和經紀人攜帶「瓦斯火槍」現身信義區夜店，引發軒然大波。檢方今（19日）上午到住家搜索，找到一包黑色粉末、匕首和瓦斯火槍。狄鶯和孫鵬為了救子，也緊急找了律師團，陣容也曝光了。

即／檢諭令孫安佐30萬元交保　限制住居並責付孫鵬

即／檢諭令孫安佐30萬元交保　限制住居並責付孫鵬

即／孫安佐經紀人「提審被駁回」

即／孫安佐經紀人「提審被駁回」

即／孫安佐經紀人移送　喊被妖魔化

即／孫安佐經紀人移送　喊被妖魔化

孫安佐經紀人身分起底「曾當過AV男優」！

孫安佐經紀人身分起底「曾當過AV男優」！

關鍵字：

孫安佐台北地檢署

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

女客吼「知道我誰嗎」　店員一句話讓她閉嘴

重機載短裙妹「大風颳出丁字褲」後車嗨翻：夭壽喔

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

即／國1南下「7車連撞」3車道封閉　堵塞2公里

即／孫安佐經紀人毆警　再加妨害公務罪

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出

6正妹荷官涉賭交保　小六替滴妹男友喊冤

女兒被霸凌！台南虎媽狠打少年2巴掌要被關30天

惡狼公園性侵　13歲女「在男同學面前」失身

女大生洗澡意外勾到門　乳頭被撕成兩半

即／檢諭令孫安佐30萬元交保　限制住居並責付孫鵬

更多

最夯影音

更多

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面