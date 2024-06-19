快訊／孫安佐經紀人「提審聲請」被駁回　送回市刑大明天重做筆錄

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記者劉昌松、邱中岳、趙蔡州／台北報導

資深藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐、孫安佐經紀人朱翊銘日前持火槍夜闖信義區，朱翊銘19日被員警台北警察局刑大調查，他認為警方逮捕不合法，決定向法院聲請提審。台北地院法審審理後，於19日晚間9點多駁回朱翊銘提審聲請，朱翊銘目前已經被警方帶回市刑大重新製作筆錄，由於夜間停止訊問，筆錄將於20日上午才會開始製作。

▼朱翊銘聲請提審遭北院法官駁回，後續被警方送回信義警分局重做筆錄。（圖／記者呂佳賢攝）

孫安佐和朱翊銘16日攜帶瓦斯火槍到信義區夜店引發警方關注，台北市警察局刑事大隊、信義警分局19日上午9時發動搜索行動，前往台北市北投區孫安佐家中帶人，由於朱翊銘18日剛好夜宿孫安佐家中，所以同步把2人帶回詢問，警方上門時，孫安佐父母都在現場，由父親孫鵬陪同前往刑大。

朱翊銘19日上午被警方帶回大安區住處搜索，不料他在家中突然情緒失控，動手毆打在場1名警員，被以妨害公務現行犯當場逮捕。市刑大警方19日下午訊問後，準備依違反槍炮彈藥刀械管制條例、妨礙公務罪將朱翊銘移送時，朱翊銘主張警方逮捕不合法，決定向法院聲請提審。

朱翊銘19日晚間7點多被警方移送台北地院，他走出市刑大面對媒體鏡頭頻頻喊冤，說自己跟孫安佐都被警方「妖魔化」，兩人根本沒有違反槍砲彈藥刀械管制條例，並聲稱自己沒有打警察，對警方逮捕程序有異議，不過提審聲請最後被台北地院法官駁回。