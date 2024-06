台灣登上日本雜誌特輯！松下洸平一人遊、浪花男子「我愛台灣」必收

文/妞新聞

自疫情解封後,台灣儼然成為不少日本人造訪的旅遊勝地。不只影劇節目來台拍攝取景,就連日本雜誌也都大手筆製作了台灣的特輯內容。這次妞編輯也幫大家精選出「5本日雜台灣特輯」,包含曾掀起話題《POPEYE》和《BRUTUS》,這幾本也都絕對要收藏!

日雜台灣特輯推薦

1.《anan》

▲知名女性向雜誌《anan》。(圖/anan)

知名女性向雜誌《anan》不光超顧眼睛的性感單元,也多次操刀豐富精彩的海外旅遊特輯。繼2016年「小松菜奈」為雜誌來台拍攝之後,《anan》再度打造的台灣特輯則邀請星達拓(前傑尼斯)男團「浪花男子」擔任封面人物,更驚喜推出台灣當地才會販售的特別封面!內容精選台灣必吃美食及夜市入門,還特別介紹赤峰街和迪化街等地,封面上頭還有大大的「我愛台灣」怎麼能不帶回家!

2.《UOMO》

▲男性時尚雜誌《UOMO》。(圖/UOMO)

男性時尚雜誌《UOMO》把日本國民老公「松下洸平」帶來台灣!由《UOMO》精心製作的台灣獨旅特輯,貼身紀錄著松下洸平首次來台的旅遊行程。在這三天兩夜的旅程中,松下洸平除了造訪九份、萬華、迪化街、大稻埕等地,還跑到鶯歌體驗捏陶。看完也不禁想跟上他的腳步來一場台灣獨旅了呢!

3.《CREA》

▲生活風格雜誌《CREA》。(圖/CREA)

生活風格雜誌《CREA》並非第一次為台灣製作專屬的企劃內容,在睽違4年的台灣特輯裡,《CREA》更特地把台灣因仔「王奕翔(NICHOLAS)」帶回家鄉!作為HYBE日本子公司旗下男團&TEAM的台灣成員,王奕翔也在雜誌中向大家展示了台灣獨有的感性美。同時,雜誌裡更收錄了台灣新式料理、平價甜點豆花、夜市美食、老物店舖等介紹。

4.《POPEYE》

▲《POPEYE》是一本專為「城市男孩」打造的潮流雜誌。(圖/POPEYE)

《POPEYE》是一本專為「城市男孩(City Boy)」打造的潮流雜誌,憑藉2019年為台灣策劃的特輯單元掀起話題,不光封面選在台南北門路拍攝,又以手寫塗鴉的字體設計吸住眾人的目光。以日本人的視角來凸顯台灣日常生活裡的特色美學,並收錄美食、選物店、兩天一夜的台南之旅等內容,當初有收藏到這本真的超值得!

5.《BRUTUS》

▲生活文化雜誌《BRUTUS》。(圖/brutus)

生活文化雜誌《BRUTUS》在2017年時出版「101 Things to do in Taiwan」的台灣特刊,不僅讓被選作封面的台南國華街引發討論,再搭上當時網友自製的封面產生器也使該期雜誌在社群上火速竄紅。相隔6年,《BRUTUS》再度祭出久違的台灣特輯,並深入介紹台北、宜蘭、台中、嘉義、台東、高雄等地。

本文由《妞新聞》授權刊登,更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!