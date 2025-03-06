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7-11卡布、厚乳拿鐵買4送4！咖啡限時優惠、周末買1送1懶人包

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出大杯卡布奇諾、厚乳拿鐵「買4送4」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接白色情人節，7-ELEVEN再度祭出咖啡優惠，3月9日至15日限時7天，APP推出大杯卡布奇諾、大杯厚乳拿鐵「買4送4」，還有冰淇淋紅茶「買2送2」，無論是告白助攻、愛自己甜蜜犒賞，都可趁便宜囤起來慢慢喝！另外3月7日至9日推出「珍愛女人節」優惠，多項商品買1送1、兩件更省。

★7-ELEVEN

●「OPENPOINT行動隨時取」3月9日至3月15日：

大杯卡布奇諾，買4送4（原價440元/組，特價省220元），限量每日2萬組。
大杯厚乳拿鐵，買4送4（原價520元/組，特價省260元），限量每日2萬組。
冰淇淋紅茶，買2送2（原價260元/組，特價省130元），限量1萬組。
風味系列指定冰飲（榛果拿鐵/玫瑰紅茶拿鐵等），任選買5送2（原價最多750元，最高可省150元）。
咖啡珍珠歐蕾 ，買5送2（原價525元/組，特價省150元）。

▼「OPENPOINT行動隨時取」3月9日至3月15日咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●門市優惠「珍愛女人節」3月7日至3月9日：

7-11自3月7日至3月9日推出「珍愛女人節」，多項商品買1送1、兩件更省，包括「Cheers氣泡水500ml」、「原味本舖養身杏仁茶240ml」、「農心辛炒麵」、「Mini口口香芝士脆風味/蝦條經典原味」、「韓國YOUUS櫻花氣泡飲」、「韓國熊津紅蔘飲系列」等，通通買1送1。

另有哈根達斯迷你杯指定口味（巧克力／焦糖奶油脆餅）「加1元多1件」，同時CITY CAFA特大杯厚乳拿鐵、大杯燕麥拿鐵「第二杯10元」，現萃茶冰淇淋紅茶「買1送1」。

▼7-11周末珍愛女人節，3月7日至3月9日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼7-11優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店每月6日推出「Let's Café 好咖日限定」優惠，3月6日限時一天單品美式、拿鐵「買6送6」，此波還有Let's Café 瓶裝咖啡「買6送6」，只限今天搶購，兌換期限至9月30日。

▲全家Let’s Café單品咖啡限時一天「買6送6」。（圖／業者提供）

●全家「APP隨買跨店取」3月6日限時一天優惠：

Let's Café 中杯單品美式，原價1杯80元，買6送6。
Let's Café 中杯單品拿鐵，原價1杯90元，買6送6。
Let's Café 大杯單品美式，原價1杯100元，買6送6。
Let's Café 大杯單品拿鐵，原價1杯110元，買6送6。

其他限定優惠商品還有「Let's Café 瓶裝咖啡」（香草風味拿鐵／焦糖風味拿鐵），買6送6，兌換期限至6月30日。甜點烘焙商品則有「minimore 指定商品」買2送1、「極鬆餅（口味任選）」買6送3。

●全家康康5優惠

全家每周五六日限定的「全家康康5」，精選5樣商品買1送1，3月7日至3月9日推出：

Fami天然水 610ml（原價20元），買1送1。
WA!COOKIES 鐵觀音濃茶奶蓋雪糕（原價49元），買1送1。
Famiice 霜淇淋（限店販售，不限口味）（原價49元），買1送1。
Famiice 喝的霜淇淋（限店販售，不限口味）（原價69元），買1送1。
雀巢黑嘉麗黑莓子糖果（原價45元），買1送1。
農心安城湯麵（原價49元），買1送1。

▼全家超商3月7日至3月9日優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家超商優惠。（圖／業者提供）

●全家會員限定優惠

全家便利商店即日起至3月9日推出會員限定優惠，多項商品買1送1、兩件更省，還有生活用品超值價，如：「三層抽取式衛生紙24包」特價345元（原價430元）、「大成鮮蛋10入×2盒」原價130元，特價99元。

農心辣泡菜拉麵、華元真魷味、怪獸部落貓咪零食，通通「買1送1」。「光泉牛乳TP200」指定品項任選「買2送2」，等於4瓶只要50元。健司辻利抹茶雪糕「加10元多一件」。

▼全家即日起至3月9日，會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

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