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3大速食店「人氣夯品」回歸！有麥當勞無敵大麥克、漢堡王小牛堡

▲▼麥當勞大麥克家族限時回歸。（圖／業者提供）

▲3大速食品牌最新回歸夯品一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理3大速食店最新回歸的「人氣夯品」，包括麥當勞大麥克全家族、漢堡王無麵包小牛堡等都有，必勝客則把超濃郁「超濃五重起司比薩」變成常態品，隨時想吃就能吃到。

▲▼麥當勞大麥克家族限時回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞大麥克家族限時回歸。

●麥當勞
麥當勞「大麥克全系列」限時回歸至3月25日，包括「經典大麥克」主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料；還有重量級「無敵大麥克」，以3層焦香麵包與4層100%純牛肉層層堆疊，佐以大麥克醬及酸黃瓜、洋蔥、起司等料，打造擁有15層厚的美味組合，單點118元、經典套餐183元。

還有「香雞大麥克」也同步回歸，改以雙層酥炸雞排結合經典大麥克醬，單點98元、經典套餐163元，全門市限時開賣或售完為止。

▲▼漢堡王推「無麵包小牛堡」只賣4天。（圖／業者提供）

▲漢堡王「無麵包小牛堡系列」限時回歸至3月10日。

●漢堡王
漢堡王「無麵包小牛堡系列」限時回歸至3月10日，有「4層無麵包小牛堡」、「雙層無麵包小牛堡」，皆使用100%純牛肉片代替漢堡包，搭配多種新鮮蔬菜，每一口都能吃到飽滿肉汁及新鮮生菜，以套餐方式販售包括「4層無麵包小牛堡+中飲特價139元」、「雙層無麵包小牛堡+中飲特價109元」，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲▼必勝客「超濃五重起司比薩」回歸，加碼推出「火辣蜂蜜系列」。（圖／業者提供）

▲必勝客「超濃五重起司比薩」回歸成為常態供應品。

●必勝客
必勝客「超濃五重起司比薩」回來了，即日起成為常態供應品項，嚴選5國100%純天然頂級起司打造而成，包括牽絲的義大利正宗莫札瑞拉起司、香軟柔滑的丹麥鮮奶油乳酪和澳洲帕馬森等經典起司，更加入鹹香荷蘭高達起司、濃郁丹麥康門貝爾起司等，打造多層次起司口感，最後淋上香甜蜂蜜增加風味，原價849元，限時外帶單點特價429元。

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