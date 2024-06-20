在日本被摸！最美里長曝警方「提1問題」籲台日友好：我不會仇視

▲何芝寧被騷擾。（圖／翻攝自Instagram／chihning2577）

記者曾筠淇／綜合報導

埔頂里里長何芝寧因外型亮麗，被封為「最美里長」。日前她去日本玩，不料卻被言語性騷擾、摸屁股，她將經歷分享在社群上後，「引起一些政治言論，想要黑台日關係！」因此她事後也發文強調，她不會因為這件事仇視日本人，同時感謝日本警方的協助，「最後呼籲一下，台日友好！百變怪最棒」。

何芝寧日前透過IG表示，她去日本旅遊時遇到醉漢，對方不斷用日文、英文性騷擾，還一直跟著她。她也透露，醉漢摸了她兩次屁股，讓她忍不住踢對方，最後警方到場協助，也將醉漢帶走做筆錄。

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後來何芝寧在IG上發文表示，她在日本被騷擾的事情上了日本新聞，甚至出現政治言論，「想要黑台日關係」。因此她特別說明，騷擾她的不是日本人，而是外籍人士，但不確定是哪個國家，而且「即使我在日本被騷擾，我也不會因此仇視日本」。

何芝寧說，她很感謝日本警方的協助，還請翻譯協助她做筆錄，「日本警方非常的辛苦，超級感謝他們的努力。」她也透露，做完筆錄後，警方還問了她「你之後還會來日本嗎？」而她則毫不猶豫的回答「會！」

何芝寧表示，經過這次事件，「我也學到在國外，盡量不要半夜一個人出去，因為對語言和環境的不熟悉，即使要求助也不知道該怎麼溝通。」她還是很喜歡日本，而且相信這次事件是個案，不會影響日本的好，「不要因為一個外籍人士，就全盤否定日本治安」。

何芝寧最後也提醒，遇到事情時，要先保護自己，因為不一定有人會伸出援手，能依靠的永遠是自己，「最後呼籲一下，台日友好！百變怪最棒」。