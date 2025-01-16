高品質、高回購！東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章認證

▲東森自營保健食品、委由精華生醫研發的「東森新世代活泉精華膠囊」，今年再度榮獲SNQ國家品質標章認證，東購電話行銷部副總蘇晟（左）、精華生醫副總方致融（右）16日出席頒獎典禮授證。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

現代人重視健康、保健意識日益提升，東森集團長期深耕健康產業，致力為消費者打造優質生活，旗下推出多款自營保健食品銷售表現亮眼，其中委由精華生醫研發的「東森新世代活泉精華膠囊」，再度榮獲SNQ國家品質標章認證，印證其卓越品質與研發實力。此項殊榮不僅是對產品的一大肯定，更是對東森在健康領域持續投入與用心經營的表彰。

被視為台灣生醫界「奧斯卡」的SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎，邁入第27屆，16日於台北美福大飯店盛大舉行頒獎典禮，其中「SNQ國家品質標章」自成立以來，横跨產官學界共同組成的專業評審團，每年嚴謹審視市面上健康保健服務與產品，而標章認證代表品質與安全皆通過嚴格把關，是消費者選購的最佳指標。

東森嚴選獨家販售的「東森新世代活泉精華膠囊」，經由台大幹細胞與再生醫學實驗室測試研究，特選多種優質原料，延續更新、重啟、再生養護三階段，打造的頂級內在保養品，對於獲得SNQ國家品質標章，東購電話行銷部副總蘇晟表示，「非常榮幸能夠獲得國家認證肯定，這是對東森全健康團隊最大的榮譽。東森全健康事業結合台大及精華生醫，投入大量資源推動產學合作，我們將持續致力於研發創新，為消費者帶來更多高品質的健康產品。」

▲第27屆SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎，保健食品組由監察院副院長李鴻鈞（右3）親自受證，「東森新世代活泉精華膠囊」為認證項目之一，東森購物由蘇晟（右1）代表接受證書。（圖／記者湯興漢攝）

精華生醫副總方致融提到，「東森新世代活泉精華膠囊」的主要成分是鹿胎盤，其作用機制是透過補充細胞營養素，以達到健康美麗的效果，在與台大幹細胞與再生實驗室合作，已成功完成三期功效測試，目前正積極進行第四期實驗，預計今年5、6月公布結果。而第一代產品已獲得SNQ認證，此次第二代升級版再度獲得認可，對於研發團隊來說是莫大的鼓勵，對產品的研發成果充滿信心，相信用料實在、成分足，客人一定有感，未來將持續努力，投入更多心血在研發創新上，提升消費者對東森品牌信賴的同時，也做出更多好的產品造福更多人。

▲▼「東森新世代活泉精華膠囊」，經由台大幹細胞與再生醫學實驗室測試研究，是一款主打頂級的內在保養品。（上圖／記者湯興漢攝、下圖／精華生醫提供）

東森集團總裁王令麟秉持「人證、物證、科學做見證」的原則，所有產品都必須經過內部員工及他本人親身體驗，確認有效後才推薦給消費者，而王令麟親身服用鹿胎盤產品3個月後，感受到其功效，才願意公開與大家分享。蘇晟說，東森投注心力成本推出的健康產品，在市場上已有一定的知名度，以東森活泉精華來說，一、二代產品加起來，2024年銷售量約達13萬盒，不少人吃過後會主動詢問，回購率高達60%，是東森穩健成長的一款主力保健食品。

蘇晟進一步補充，東森研發產品不斷提升原料及品質，有了SNQ國家品質標章，更能提高消費者的信心，「東森新世代活泉精華膠囊」雖然以銀髮族保健為主，但產品實際上適合各族群，尤其現代人普遍營養攝取不足，加上熬夜等不良生活習慣，導致細胞的營養素缺乏，因此無論任何年齡階段，皆可透過鹿胎盤幹細胞來保養。