　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

高品質、高回購！東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章認證

▲▼東森活泉精華獲SNQ國家品質標章。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森自營保健食品、委由精華生醫研發的「東森新世代活泉精華膠囊」，今年再度榮獲SNQ國家品質標章認證，東購電話行銷部副總蘇晟（左）、精華生醫副總方致融（右）16日出席頒獎典禮授證。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

現代人重視健康、保健意識日益提升，東森集團長期深耕健康產業，致力為消費者打造優質生活，旗下推出多款自營保健食品銷售表現亮眼，其中委由精華生醫研發的「東森新世代活泉精華膠囊」，再度榮獲SNQ國家品質標章認證，印證其卓越品質與研發實力。此項殊榮不僅是對產品的一大肯定，更是對東森在健康領域持續投入與用心經營的表彰。

被視為台灣生醫界「奧斯卡」的SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎，邁入第27屆，16日於台北美福大飯店盛大舉行頒獎典禮，其中「SNQ國家品質標章」自成立以來，横跨產官學界共同組成的專業評審團，每年嚴謹審視市面上健康保健服務與產品，而標章認證代表品質與安全皆通過嚴格把關，是消費者選購的最佳指標。

東森嚴選獨家販售的「東森新世代活泉精華膠囊」，經由台大幹細胞與再生醫學實驗室測試研究，特選多種優質原料，延續更新、重啟、再生養護三階段，打造的頂級內在保養品，對於獲得SNQ國家品質標章，東購電話行銷部副總蘇晟表示，「非常榮幸能夠獲得國家認證肯定，這是對東森全健康團隊最大的榮譽。東森全健康事業結合台大及精華生醫，投入大量資源推動產學合作，我們將持續致力於研發創新，為消費者帶來更多高品質的健康產品。」

▲▼東森活泉精華獲SNQ國家品質標章。（圖／記者湯興漢攝）

▲第27屆SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎，保健食品組由監察院副院長李鴻鈞（右3）親自受證，「東森新世代活泉精華膠囊」為認證項目之一，東森購物由蘇晟（右1）代表接受證書。（圖／記者湯興漢攝）

精華生醫副總方致融提到，「東森新世代活泉精華膠囊」的主要成分是鹿胎盤，其作用機制是透過補充細胞營養素，以達到健康美麗的效果，在與台大幹細胞與再生實驗室合作，已成功完成三期功效測試，目前正積極進行第四期實驗，預計今年5、6月公布結果。而第一代產品已獲得SNQ認證，此次第二代升級版再度獲得認可，對於研發團隊來說是莫大的鼓勵，對產品的研發成果充滿信心，相信用料實在、成分足，客人一定有感，未來將持續努力，投入更多心血在研發創新上，提升消費者對東森品牌信賴的同時，也做出更多好的產品造福更多人。

▲▼東森活泉精華獲SNQ國家品質標章。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「東森新世代活泉精華膠囊」，經由台大幹細胞與再生醫學實驗室測試研究，是一款主打頂級的內在保養品。（上圖／記者湯興漢攝、下圖／精華生醫提供）

「東森新世代活泉精華膠囊」（圖／精華生醫提供）

東森集團總裁王令麟秉持「人證、物證、科學做見證」的原則，所有產品都必須經過內部員工及他本人親身體驗，確認有效後才推薦給消費者，而王令麟親身服用鹿胎盤產品3個月後，感受到其功效，才願意公開與大家分享。蘇晟說，東森投注心力成本推出的健康產品，在市場上已有一定的知名度，以東森活泉精華來說，一、二代產品加起來，2024年銷售量約達13萬盒，不少人吃過後會主動詢問，回購率高達60%，是東森穩健成長的一款主力保健食品。

蘇晟進一步補充，東森研發產品不斷提升原料及品質，有了SNQ國家品質標章，更能提高消費者的信心，「東森新世代活泉精華膠囊」雖然以銀髮族保健為主，但產品實際上適合各族群，尤其現代人普遍營養攝取不足，加上熬夜等不良生活習慣，導致細胞的營養素缺乏，因此無論任何年齡階段，皆可透過鹿胎盤幹細胞來保養。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
謝金燕孩子生父身分被瘋猜！　葛斯齊曝線索
快訊／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決
國民黨擬刪公視23億預算　藍委說話了
反對國民黨全面刪除公視預算！　呱吉轟：毀滅台灣文化
獨／黃仁勳逛逢甲夜市路線曝光
高鐵車廂升級！　新設備亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高品質、高回購！東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章認證

迪士尼「壞貓魯斯佛」周邊來了！7-11推貓奴最愛兩大IP新春小物

21風味館「白沙屯媽祖祈福餐」61折開吃！買還送限量平安米

【廣編】一鎖疾走開啟小龍年旅程　MON CARBONE打造智慧旅行新選擇

全家推草莓牛奶霜淇淋5元吃！8元加購限量周邊　集結40款夢幻甜點

必勝客+達美樂「半價比薩」限時開吃！下殺口味一次看

中華電信與LINE合作推超值方案　月付72元850萬組熱門貼圖用到飽

【廣編】「蛇」來運轉！仕高利達蘇格蘭威士忌2025春節禮盒　買就送燙金開運小威杯

超商新春「1元喝美式」！買咖啡玩轉盤　還有抽抽樂中獎率100%

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！28吋萬國通路行李廂5千有找

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

高品質、高回購！東森新世代活泉精華膠囊　再度榮獲SNQ國家品質標章認證

迪士尼「壞貓魯斯佛」周邊來了！7-11推貓奴最愛兩大IP新春小物

21風味館「白沙屯媽祖祈福餐」61折開吃！買還送限量平安米

【廣編】一鎖疾走開啟小龍年旅程　MON CARBONE打造智慧旅行新選擇

全家推草莓牛奶霜淇淋5元吃！8元加購限量周邊　集結40款夢幻甜點

必勝客+達美樂「半價比薩」限時開吃！下殺口味一次看

中華電信與LINE合作推超值方案　月付72元850萬組熱門貼圖用到飽

【廣編】「蛇」來運轉！仕高利達蘇格蘭威士忌2025春節禮盒　買就送燙金開運小威杯

超商新春「1元喝美式」！買咖啡玩轉盤　還有抽抽樂中獎率100%

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！28吋萬國通路行李廂5千有找

日本春畫「章魚與海女」真實再現？這次緊纏男模下身　結局超驚人

巨大桌遊、未來明信片開跑！「板橋435藝文特區」春遊活動一次看

「33坪卡百億都更案」延宕7年終搞定　皇翔宣告：今年請照

「美TikTok難民」湧小紅書踩雷　小哈利全英文發話：給點尊重

尹錫悅律師團反告公搜處！　控逮捕行動「犯內亂罪」

屏東榮民總醫院長吳東霖退休 王瑞祥接任新院長

鬼鬼認未婚生女...田馥甄送祝福　是否跟進爆喜訊「3字神秘回應了」

「TOYOTA全新入門休旅」空間不輸RAV4！台灣有望國產百萬內電車

破紀錄！這是打NBA你敢信　籃網單場竟慘輸快艇「59分」

洪總領軍飛日本沖繩　台鋼14投體驗海外移訓

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

消費熱門新聞

全家推「草莓牛奶霜淇淋」5元開吃

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

超商「1元喝美式」、抽抽樂中獎率100%

全家預計推出吉伊卡哇咖啡杯！

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！

拜地基主「大雞腿」超商就能買！

2025春節送禮指南公開健康禮盒

7-11「16款賀年LINE貼圖」免費載

繼光香香雞聯名寶可夢第2彈！

2大連鎖速食店比薩限時下殺半價

超商咖啡「買1送1、買20送20」

21風味館「白沙屯媽祖祈福餐」61折開吃

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

更多熱門

相關新聞

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

台灣健康產業再度揚威國際！在2024年韓國首爾國際發明展（Seoul International Invention Fair, SIIF）中，由東森集團長期合作夥伴喬依國際推出的三款健康產品「妍美会激活再生安瓶」、「妍美会褐藻糖膠」及「妍美会蚓激酶」，憑藉卓越的技術創新與功效表現，榮獲兩金一銀的優異成績，展現台灣健康產業的國際競爭力。

小英之友會攜手何孟樺議員送暖

小英之友會攜手何孟樺議員送暖

2025東森自然美　 VIP新春尊榮餐會

2025東森自然美　 VIP新春尊榮餐會

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

別浪費錢！魚油「3族群」才需要吃　藥師揭原因

別浪費錢！魚油「3族群」才需要吃　藥師揭原因

關鍵字：

東森購物王令麟SNQ國家品質標章東森新世代活泉保健食品

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

快訊／華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　享壽73歲

鬼鬼認了未婚生女「首度露面」！

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

即／執行死刑！最年輕死刑犯黃麟凱今晚槍決

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

謝金燕兒子的爸是誰？　豬哥亮生前曾漏口風

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

謝金燕當年秘密赴美生子　他曝陪產真昂內幕！

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面